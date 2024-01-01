DeepHow 是第一个用于技能行业知识获取和培训的人工智能解决方案。它本质上是一个视频平台和捕捉应用程序，允许组织在智能设备上捕捉他们的流程，通过云上传到平台，然后利用人工智能对视频进行分段、转录和翻译成适合他们的步骤和相关语言。多语言劳动力。员工可以随时访问视频，从而使他们能够通过公司的专有流程更快地入职并更有效地提高技能。基于文本的 SOP 等传统学习方法无法有效更新，如今的普通员工宁愿转向视频来学习新技能。他们可以直接在屏幕上观看专家的表演，并自己模仿专家的专业知识。创建视频内容并不一定很困难，也不需要专业视频制作团队和昂贵设备的支持。借助 DeepHow 的 AI 支持视频培训平台，让您的生产线保持运行并更好地指导您的团队。

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