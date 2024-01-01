替代项 - Debexpert
Revolut
revolut.com
一款解决所有金钱问题的应用程序。从您的日常支出，到通过储蓄和投资规划您的未来，Revolut 可以帮助您从资金中获得更多收益。
Revolut Business
revolut.com
一个无边界账户，在一个地方提供强大的个性化工具，让您能够最终控制您的企业财务。
ANZ Australia
anz.com.au
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。
Holvi
holvi.com
您的自营职业一站式账户。 银行业务、发票和簿记 – 以及新的商业信用卡。一切都集中在一处，因此您可以专注于重要的事情。这就是工作生活的简化。
Fidor Bank
fidor.de
菲多尔。简单地。灵活的。数字的。银行业迈上新台阶。立即获取您的活动奖金。
Lendio
lendio.com
总部位于犹他州的 Lendio（以前称为 Funding Universe）由 Brock Blake 和 Trent Miskin 于 2011 年创立，是美国一个针对小企业主的免费在线贷款市场。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare 是一个私募股权投资平台，以较低的最低限额向散户和机构投资者提供顶级基金。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供快速、轻松的企业融资渠道，最高可达 150,000 美元。了解我们的信用额度和定期贷款选项如何帮助您的企业实现增长。
Vouch
vouch.us
Vouch 是一种新型数字保险公司，可以保护初创公司免受错误、诉讼和攻击。
Crowdcube
crowdcube.com
购买欧洲高增长私营企业的股票。
Clara
clarafinds.com
Clara 可帮助您以交互方式可视化任何数据集，以便您可以组织、理解复杂数据并进行协作。
Wikifolio
wikifolio.com
人才和资本市场专家可以以所有人都可见的方式分享他们的交易想法。每个人都可以通过交易所交易的金融产品选择自己喜欢的产品，无论他们的可用资金和利润如何。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital 是一家成立于 2012 年的小企业资助者。我们相信通过快速有效地提供营运资金来为成功的小企业主提供支持。我们的技术平台评估现金流、增长和特征，不像银行和信用合作社那样关注个人信用。因此，我们经常能在 24 小时内迅速为业主提供资金。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 利用专业股票分析师的力量，综合大数据和人类专业知识来构建定制的股票投资组合，这些投资组合已被证明优于市场。
Swish Funding
swishfunding.com
类型：无义务优惠、设备融资、业务扩展、快速融资、在线申请
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一个技术支持的商业房地产贷款平台。我们通过简单、透明的流程将正在开发或收购商业地产的投资者与银行、保险公司和私人贷方等融资选择联系起来。
RateSetter
ratesetter.com
屡获殊荣的个人贷款提供商让您掌控一切。通过不影响您的信用评分的报价获取即时在线个性化费率。
ProNvest
pronvest.com
ProNvest 专门从事退休规划和账户管理。我们通过代表您管理您的退休账户并监控市场来为您完成艰苦的工作。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds 经验丰富的投资团队对数千家公司进行了严格的识别和研究，以挖掘跨行业和阶段的前沿机会。
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline 是印度最先进的共同基金投资平台，将所有 AMC 集中在一起，拥有一支由 50 多名高素质行业专家和基金分析师组成的团队。它是一个自动化平台，了解每个投资者的需求，并为他们提供便利，以无纸化方式将投资舒适度与风险相匹配。
Moula
moula.com.au
Moula 是借钱发展业务的更好方式。他们结合头脑和心灵来识别良好的业务，并可以在 24 小时内批准贷款并提供资金。
Minveo
minveo.de
数字资产管理平台。以技术和数量为基础。由机器学习提供支持。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一个贷款市场，私人和专业投资者可以直接向信誉良好的公司提供贷款，从而使双方受益。无论作为贷方还是借款人，使用贷款市场都可以节省时间、金钱和麻烦。
Gusher
gusher.co
Gusher 是创建和建立初创公司的简单、快速且轻松的方法。无需投资者。无需资本。如何？ Gusher 使用基于绩效的股权帮助企业家创建和创办初创公司。从技术、媒体和健康到设计、金融和游戏，一切应有尽有。
growney
growney.de
成熟的机器人咨询技术将提供给银行、保险公司和其他金融服务提供商。
FlexFunding
flexfunding.com
通过 Flex Funding，您可以为健康的丹麦公司投资贷款。他们得到资金用于发展和成长，你得到诱人的回报。
Finhaven
finhaven.com
Finhaven 平台将加密技术应用于传统上分散且效率低下的资本市场，提供了有利于全球发行人和市场投资者的创新。
Equitise
equitise.com
Equitise 是澳大利亚领先的股权众筹平台。其使命是增加澳大利亚和新西兰私营公司获得资本的机会，帮助他们取得成功。
Dividend Finance
dividendfinance.com
我们与全国范围内的住宅太阳能安装商合作，通过简化的技术和致力于帮助您发展业务的团队为太阳能和存储提供融资。