替代项 - Dear Lucy

Skynamo

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Skynamo 是面向制造商、批发商和分销商的一体化现场销售平台。我们喜欢将其视为集完整的现场销售管理、客户关系管理和订单捕获解决方案于一体的解决方案。 Skynamo 使您的销售团队能够专注于真正重要的事情：销售、获取订单以及与客户建立牢不可破的关系。 Skynamo 适合谁？ Skynamo 被产品制造商、批发商和分销商使用，其销售团队定期拜访客户并向客户销售。适用于现场销售代表的 Skynamo 移动销售应用程序：我们的现场销售移动应用程序使用通过 GPS 技术收集的数据和信息来自动执行管理任务，提高现场生产力和客户服务并增加订单。现场销售代表使用 Skynamo 来增强与客户的关系、获...