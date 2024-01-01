替代项 - Dayta AI
Placer.ai
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借助 Placer.ai 的位置智能和人流量洞察，做出更明智的房地产决策并达成更多交易。
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VisitorAPI
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Azira Allspark
azira.com
Azira LLC 是一个全球消费者洞察平台，通过可操作的情报帮助营销和运营领导者提高效率，从而推动业务成果。其使命是创造一个更具相关性的世界，让品牌能够接触消费者并与其建立关系。 Azira 提供创新的营销解决方案来管理受众、激活全渠道营销活动并了解客流量归因。它还为选址、贸易区域分析、竞争情报等用例提供运营见解。 Azira 为零售、酒店、旅游、房地产、金融服务和媒体企业提供服务。 Azira 数据智能平台阐明了 44 个国家/地区 70 多万个地方的消费者行为。运营情报：Pinnacle 可以轻松获取有关位置绩效的见解，帮助回答以下问题： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天...
Azira Pinnacle
azira.com
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Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
餐厅营销平台 CDP 用于收集、清理和集中宾客数据。由人工智能驱动的营销自动化和声誉管理可推动更快、更高效的增长。
Aislelabs
aislelabs.com
用于客户身份和访问管理 (CIAM) 的一体化平台，具有可定制的 Web 注册表单、自助配置文件管理、社交登录和全功能营销功能。通过网站、移动应用程序、现场注册、访客 WiFi 和任意数量的其他来源在线和离线获取用户。将跨渠道的客户资料整合到一个位置。原生营销功能，包括电子邮件和短信活动、丰富的调查、智能优惠券和付费媒体广告。具有人工智能 (AI) 的深度学习引擎可了解行为并细分用户以获得高投资回报率。专为现代客户设计的无密码身份管理和渐进式分析。
Raydiant
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我们的即插即用硬件和基于云的直观企业级平台界面（市场上有超过 100 个应用程序）可以从任何地方访问，安全软件拥有 99.9% 的正常运行时间并可防范网络安全风险。直接在沙发上控制和管理 10 到 10,000 个位置的屏幕上播放的内容。从动态销售点集成数字菜单板到令人垂涎的视频显示器、自助服务亭、激励团队的销售游戏化和奖励，以及通过人工智能屏幕显示的个性化内容，Raydiant 与业界最优秀的公司合作。业务创造令人惊叹的体验。立即预订演示并享受 30 天无风险试用：https://www.raydiant.com/book-a-demo