替代项 - Datasaur

Avala

avala.ai

Avala 以最短的设置和培训时间，更快地提供更准确的标记 AI 数据。 Avala 的综合开放平台可满足整个 AI Ops 工作流程的需求，将数据集整理和管理、世界一流的数据标记和人工反馈专业知识以及模型训练、验证和部署相结合。 * 整理、标记和部署数据集和模型的速度提高 10 倍。 * 通过直观的数据可视化和管理轻松审核模型 * 拖放注释项目生成器以及内置培训材料 Avala 在不牺牲质量或安全性的情况下提供道德和公平的数据标签。开创了一种完全不同的道德人工智能部署方法，通过产品和服务生态系统中的数据集、标签和模型的协作市场，彻底改变人们为人工智能做出贡献、开发和受益的方式，直接解决人工...