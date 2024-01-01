替代项 - Datamolino

Xero

xero.com

Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。