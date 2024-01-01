替代项 - Data Virtuality
CData Connect Cloud
cdata.com
您的组织依靠实时业务和运营数据来提供可行的见解并推动增长。 CData Connect 是您数据价值链中缺失的一环。 CData Connect 允许用户通过标准数据库访问连接到任何云应用程序或数据库中的数据。借助 CData Connect，支持的数据源的外观和行为类似于标准 MySQL 数据库。 CData Connect 支持从任何支持标准数据库连接的应用程序直接连接，包括流行的云 BI 和 ETL 应用程序，例如： - Amazon Glue - Amazon QuickSight - Domo - Google Apps Script - Google Cloud Data Flow...
Denodo
denodo.com
我们使组织能够实时连接到所有数据。 Denodo 是由数据虚拟化提供支持的逻辑数据结构领域的领导者，提供跨最广泛的企业、云、大数据和非结构化数据源的数据访问、数据治理和数据交付功能，而无需将数据从原始存储库中移出。 Denodo 各个主要行业的客户都获得了显着的业务敏捷性和投资回报率。 Denodo 平台提供用于语义搜索和企业范围数据治理的主动数据目录、由人工智能支持的行业领先的智能查询加速、用于多云和混合部署的自动化云基础设施管理，以及用于自助服务的嵌入式数据准备功能。管理良好且安全的分析。 Denodo 提供了任何其他技术所没有的独特的数据集成和管理方法。 Denodo 客户报告称：与 E...