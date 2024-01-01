Dashbot 是一个由人工智能驱动的对话数据平台，旨在从大规模客户交互中提取可行的见解。它是转换多渠道对话数据的战略工具，可为各种用例提供​​更好的客户体验。 Dashbot 统一了整个组织内的孤立数据源，从暗数据和客户调查中获取见解，或构建现有的对话数据以增强聊天机器人的性能。 它充当中央枢纽，将非结构化对话数据转换为整个组织的统一、可操作的格式。该平台配备了无代码自动化工具，可促进数据探索和见解提取，使团队能够专注于数据驱动的行动以实现组织改进。 Dashbot 通过整合客户体验渠道，实现全多渠道客户旅程的可视化，从而增强用户体验优化。 客户体验团队、对话式人工智能团队和数字团队在各个行业中使用它来推动数据驱动的改进。它利用其先进的机器学习功能优化自然语言处理数据模型，帮助用户利用数据优先策略并加速创新。 该平台还可以丰富客户体验和员工体验，为对话式人工智能带来无限的可能性。

网站： dashbot.io

免责声明：WebCatalog 与“Dashbot”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。