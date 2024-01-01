Dasha.AI 是一个先进的平台，用于开发超现实的对话式 AI 代理，以用于各种应用程序。它旨在为企业提供构建能够执行现实世界任务的基于语音和文本的人工智能代理的能力。 这些可以集成到应用程序中以增强不同的流程，例如销售、客户交互和自动化。此外，Dasha.AI 支持超自然的对话体验，有效复制人类交互，包括超低延迟响应时间、超逼真的语音合成和专有的提示技术等功能，有助于实现逼真的对话。 该平台引入了DashaScript，这是一种专有的代理编程语言，具有无与伦比的定制性和灵活性，使开发人员能够构建能够应对复杂呼叫场景并根据客户细分进行动态调整的人工智能代理。 最后，Dasha.AI 提供了一个白标平台，使开发人员能够创建特定行业的产品，并使用户无需编码即可构建和管理人工智能代理。 这特别有用，因为客户可以专注于设计直观的用户界面和体验，而 Dasha.AI 则负责复杂的后端处理和管理。

网站： dasha.ai

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