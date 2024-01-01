替代项 - DailyBot
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免费的习惯和生产力应用程序，可将您的现实生活视为游戏。 Habitica 可以帮助您实现健康快乐的目标。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Motion
usemotion.com
Motion 是数千名表现出色的首席执行官和专业人士使用的专注和生产力工具。它可以保护您的时间和注意力，以便您可以将其花在最重要的事情上
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Mem
mem.ai
捕获和连接信息的最快方式。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新一代知识管理与协作平台 以云端笔记为载体，配合在线文档、知识库、文件夹等多形态功能，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
将您已经使用的工具与深度双向集成连接起来，并优化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
专注于完成您的待办事项，BeforeSunset 的人工智能会为您规划完美的日程安排。每日计划从未如此简单。
Integrately
integrately.com
非技术人员？一键集成您的应用程序。您所需要做的就是激活自动化。 10,000+ 客户。实时聊天支持。便宜 18-33 倍。免费开始使用。
Glasp
glasp.co
Glasp 是一款社交网络荧光笔，人们可以突出显示和组织网络上的引述和想法，并访问其他志同道合的人的学习成果。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是您用于传出通信的即时访问知识库。在任何可以输入的地方共享知识库中的文本和图像。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 优化团队的日历，为每个人的一天创造更多时间。这是一种新的工作方式，为我们提供了灵活性和专注力。免费开始。
Geekbot
geekbot.com
Geekbot让您安心！ - 让您的团队保持同步。当站会、站会、回顾和调查自动运行时，您可以在一天中找到和谐。 - 完成更多工作。简化的工作流程可以释放宝贵的时间，享受自我管理团队的自由。 - 帮助表演者，表演。建立跨越国界和时区的沟通文化，以便您的员工能够发挥最佳水平。 - 保持分析。通过人工智能语言分析来衡量参与度、幸福感和生产力，揭示答案背后的想法。 - 设置 Slack。将关键活动转移到您最喜欢的 Slack 频道，因为 Geekbot 可以直接开箱即用。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 团队最好的项目管理平台。 Workast 帮助团队轻松管理项目、任务、事件、客户和待办事项。使用您的 Slack 帐户在不到一分钟的时间内注册并在 Slack 和 Workast 中跟踪工作，快速创建任务并查看需要在您喜欢的工作地点完成的工作。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 帮助您检测、参与并将意图转化为收入。 使用 Salesbox 基于意图的对话式 ABM 平台和计划加速渠道和收入增长。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智能支持、培训和辅导解决方案如何帮助销售和营销团队吸引买家并增加收入。
Polly
polly.ai
无论工作在哪里，都可以吸引、授权和协调您的团队。实现与民意调查、调查、问答、意见箱、团队建设等方面的协作！
APILayer
apilayer.com
无忧 API 市场 增强应用程序的功能，而无需担心可扩展性和稳定性。
Instabot
instabot.io
使用 Instabot 发掘潜在客户并增强您的客户体验。易于使用的平台，具有功能强大、可定制的聊天机器人。只需几分钟即可完成设置。
Teamline
teamline.app
Slack 的简单项目管理工具。单击按钮即可将对话转化为行动 - 在 Slack 中创建、分配和管理任务。