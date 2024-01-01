Daft Art 是一款人工智能驱动的工具，使用户能够快速轻松地创建高质量的专辑封面。它利用精心策划的美学，并提供与人工智能交互的视觉方式，根据需要生成尽可能多的艺术品，直到实现所需的外观。 用户可以通过编辑专辑标题和艺术家姓名来自定义艺术作品文本，最终的艺术作品将以高分辨率格式和正确的宽高比提供。 此外，用户可以在决定最终外观之前在真实设备上预览艺术品，并且可以上传到所有流媒体平台。 Daft Art 还提供其他艺术家制作的封面样本，让用户了解最终艺术作品的外观。借助 Daft Art，用户可以创作出令他们引以为豪的艺术品。

网站： daftart.ai

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