Cypress

Cypress

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：cypress.io

使用 WebCatalog Desktop 上“Cypress”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Cypress 是一个前端自动化测试工具，专为现代网络而创建。它为浏览器中运行的任何内容提供更好、更快、更可靠的测试。 Cypress 基于全新架构构建，与正在测试的应用程序在相同的运行循环中运行 - 并且它可以在任何前端框架或网站上运行。开源 Cypress 应用程序可以很好地处理现代 JavaScript 框架。赛普拉斯云是一项托管服务，它聚合并应用过去赛普拉斯应用程序测试运行中的强大智能，以支持更好的 CI 故障调试工作流程、测试套件分析和智能 CI 编排功能，从而提高开发人员的速度，同时降低 CI 成本。
目录:
Software Development
软件测试工具

网站： cypress.io

免责声明：WebCatalog 与“Cypress”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

您可能还会喜欢

Perfecto

Perfecto

perfecto.io

Frontend Masters

Frontend Masters

frontendmasters.com

Qase

Qase

qase.io

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Smashing Magazine

Smashing Magazine

smashingmagazine.com

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

HeadSpin

HeadSpin

headspin.io

camelQA

camelQA

camelqa.com

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

Kolena

Kolena

kolena.com

Codepen

Codepen

codepen.io

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策