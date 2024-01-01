Cypress 是一个前端自动化测试工具，专为现代网络而创建。它为浏览器中运行的任何内容提供更好、更快、更可靠的测试。 Cypress 基于全新架构构建，与正在测试的应用程序在相同的运行循环中运行 - 并且它可以在任何前端框架或网站上运行。开源 Cypress 应用程序可以很好地处理现代 JavaScript 框架。赛普拉斯云是一项托管服务，它聚合并应用过去赛普拉斯应用程序测试运行中的强大智能，以支持更好的 CI 故障调试工作流程、测试套件分析和智能 CI 编排功能，从而提高开发人员的速度，同时降低 CI 成本。

网站： cypress.io

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