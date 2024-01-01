屡获殊荣的 Cyara CX 保证平台可帮助公司加速客户体验开发，提高所有数字和语音渠道的质量，并确保端到端的客户旅程。 Cyara 平台支持客户体验的整个软件开发生命周期，从设计到功能和回归测试、用户验收测试、负载测试和生产监控。我们从客户的角度进行测试，确保您从用于提供体验的复杂技术中找出影响客户体验的问题。 www.cyara.com CX 保证平台的优势 单一平台 处理从设计到监控的全方位 CX 开发和保证需求。执行 CX 设计、CX 发现、功能回归测试、性能测试、监控和故障排除。在捕获设计和测试的协作环境中工作，使所有团队成员能够跨职能共享和重用脚本和数据。最高生产力 通过全自动化最大限度地提高生产力。自动发现现有的 CX，自动构建和维护测试脚本，执行易于使用的测试脚本编写，跨测试类型重用测试脚本，以及跨测试用例和活动重用测试数据。 Cyara 使用机器人流程自动化 (RPA) 作为机器人，自动生成数千次客户交互，以模拟现实世界的客户联系。最全面 通过确保完整的全渠道客户旅程（从自助服务到座席辅助服务以及座席桌面），支持最广泛的 CX 保证需求。测试最广泛的数字和语音渠道，包括 IVR、聊天、短信、电子邮件等。支持敏捷和 DevOps 通过支持敏捷和 DevOps 实践来加速开发并提高质量。通过从设计阶段生成测试用例来左移。通过为不同团队设计的可视化和支持功能促进协作。

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