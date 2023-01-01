替代项 - CustomerGlu

Netcore Cloud

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Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...