替代项 - Curated
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
VistaCreate
create.vista.com
最简单的在线图像编辑器 ᐉ VistaCrate（以前称为 Crello） ➤ 创建您自己的设计 ✓ 发布 ✓ 封面 ✓ 动画 ☝ 使用最好的在线设计软件 ⏩ 简单且免费！ 免费的图形设计工具可帮助您在几分钟内创建令人印象深刻的内容。浏览数千个专业模板并立即进行编辑。
PosterMyWall
postermywall.com
美丽的设计。推广毫不费力。通过精彩的社交媒体图片、视频、海报和传单进行宣传。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
#1 Adobe® Acrobat® 替代方案：万兴PDF专家是您的一体化 PDF 解决方案。以更好的方式创建、编辑、转换和签署 PDF 文件。
Desygner
desygner.com
面向非设计师的图形设计工具。适合所有人的内容创作。使用 Desygner 加入超过 2000 万人和 6 万家企业的行列。设计社交媒体帖子、广告、演示文稿、名片、传单等内容。
Renderforest
renderforest.com
您的所有设计工具都集中在一处。 通过创建令人惊叹的视频、动画、品牌、模型、演示文稿、图形和专业网站来开始发展您的业务！
Visme
visme.co
创建专业的演示文稿、交互式信息图表、精美的设计和引人入胜的视频，全部集中在一处。从今天开始使用 Visme。
Designrr
designrr.io
上传任何网页、MS Word、视频、播客或 YouTube，它将创建一本令人惊叹的电子书，并将其转换为 pdf、epub、Kindle 或 Flipbook。快速且易于使用。包括全面培训、24x7 支持和 Facebook 群组。
Venngage
venngage.com
超过 500 万专业人士认为 Venngage 是信息图表制作者的首选。从 10000 多个专为企业制作的专业模板中进行选择。
Marq
marq.com
Marq（以前称为 Lucidpress）使组织中的每个人都能够使用锁定的品牌模板构建品牌内容。告别你的创意积压。
Template.net
template.net
设计精美、可轻松编辑的模板，让您更快、更智能地完成工作。只需浏览、搜索、保存和下载我们易于使用的模板。
Curvenote
curvenote.com
科学写作平台。一款专为技术写作而设计的精美写作工具，与 Jupyter 连接。
Xara Cloud
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更少的设计工作，更多的业务成果。 创建与您的受众对话的内容。一个完整的工具包，通过视觉结果反映您的想法。无需设计技能。
Publitas
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iPaper
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iPaper 是一个数字目录平台，可让您将印刷的传单和目录转换为完全交互式的数字购物体验。通过产品图片和视频吸引购物者的注意力。通过电子邮件、WhatsApp 或直接与您的电子商务网上商店集成进行目录内购物，从而提高流量和销量。 iPaper 平台专为适合您的业务而构建，我们提供高级功能来完全自动化您的设置。
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smore.com
Smore 是一款协作新闻通讯工具，专注于易用性、美观且有意义的结果、集成和简单的自动化。