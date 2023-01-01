替代项 - Crypto.com Exchange

Coinbase

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Coinbase 是一家数字货币交易所，总部位于加利福尼亚州旧金山。他们在大约 32 个国家/地区代理比特币、比特币现金、以太坊、以太坊经典、莱特币、Tezos 等多种货币与法定货币的交易，并在全球 190 个国家/地区进行比特币交易和存储。