替代项 - Crypto.com NFT
Binance
binance.com
币安加密货币交易所 - 我们运营着世界上交易量最大的比特币交易所和山寨币加密货币交易所
Coinbase
coinbase.com
Coinbase 是一家数字货币交易所，总部位于加利福尼亚州旧金山。他们在大约 32 个国家/地区代理比特币、比特币现金、以太坊、以太坊经典、莱特币、Tezos 等多种货币与法定货币的交易，并在全球 190 个国家/地区进行比特币交易和存储。
Bybit
bybit.com
Bybit是最安全、最快、最透明、用户友好的比特币和以太坊交易平台，提供加密货币永续合约
KuCoin
kucoin.com
KuCoin 是最先进、最安全的加密货币交易所，可买卖比特币、以太坊、莱特币、TRON、USDT、NEO、XRP、KCS 等。
Crypto.com Exchange
crypto.com
Crypto.com交易所由CRO提供支持，具有深度的流动性、低廉的费用和最佳的执行价格，您可以在我们的平台上以最佳的体验交易比特币、以太坊等主要加密货币。 Crypto.com 的使命是加速世界向加密货币的过渡。通过 Crypto.com 移动应用程序和交易所，您可以购买 80 多种加密货币和稳定币，例如比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 和莱特币 (LTC)。使用信用卡、借记卡、加密货币或法定银行转账购买。我们的生态系统由金融服务、支付解决方案、世界一流的交易平台和去中心化金融产品组成。
Coinbase Pro
coinbase.com
总部位于美国的加密货币交易所。将比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 等交易为美元、欧元和英镑。支持 FIX API 和 REST API。通过 Coinbase、银行转账、电汇或加密货币钱包轻松存入资金。
Upstox Pro
upstox.com
PRO WEB：专业平台 对于专业交易者：最强大且易于使用 印度基于 HTML 的交易平台。
CoinDCX Pro
coindcx.com
CoinDCX 是印度最大、最安全的加密货币交易所，您可以轻松买卖比特币和其他加密货币。
KuCoin Trade
trade.kucoin.com
在库币现货市场上轻松买卖加密货币。通过实时定价、高级交易图表和交易指标访问 BTC。
KuCoin Futures
kucoin.com
库币期货（KuCoin Mercantile Exchange）是一个先进的加密货币交易平台，提供以比特币和其他加密货币买卖的各种杠杆期货。库币合约不交易法币或其他加密货币，仅交易比特币/ETH，所有盈亏均以比特币/ETH/USDT计。
Kraken
kraken.com
购买比特币和加密货币 立即注册即可在几分钟内购买 50 多种加密货币。只需 10 美元即可开始使用。
FTX
ftx.com
FTX加密货币衍生品交易所，由交易者打造，为交易者服务。以高达 101 倍的杠杆买卖 BTC、ETH、USDT、BNB 期货和指数期货。
Binance.US
binance.us
通过您的笔记本电脑、平板电脑或移动设备交易 40 多种加密货币，并享受美国最低的交易费用。
Blockchain.com
blockchain.com
世界上最流行的购买、出售和交易加密货币的方式。自 2011 年以来受到数百万人的信赖，加密货币交易额超过 1 万亿美元。
OKX
okx.com
在领先的加密货币交易所 OKX 上购买 BTC、ETH 等 - 探索 Web3，投资 DeFi 和 NFT。立即注册，体验金融的未来。
Delta Exchange
delta.exchange
Delta 是#TradersFirst 加密货币衍生品交易所。我们提供 24/7/365 的流动性、快速执行、低费用和企业级安全性。
Binance Futures
binance.com
世界排名第一的加密货币衍生品交易所。
Gemini
gemini.com
立即购买比特币和加密货币！ Gemini 是一个简单、优雅且安全的平台，用于构建您的加密货币投资组合。
FTX.US
ftx.us
FTX 美国加密货币交易所 机构级加密货币交易所，由交易者为交易者打造。买卖 BTC、ETH、USDT、DOGE。 10 倍保证金交易和轻松的法定存款。
Upbit
upbit.com
Upbit 是一家韩国加密货币交易所，成立于 2017 年。由韩国估值最高的初创公司之一 Dunamu 运营。