优化您的产品提要，优化您的支出。根据不同渠道的需求（例如产品列表广告、比价网站或联属网络）优化产品 Feed 数据，为您的在线商店带来更多流量并提高转化率。 - 从各种来源导入您的产品数据，包括 Shopify、Woocommerce、XML、CSV 等。 - 通过添加 Google Analytics、Google Sheet 或任何其他文件来丰富您的数据，以提高产品列表的效率。例如，您可以自动排除具有高流量和零转化、淡季、低库存、低变体可用性的产品，这将提高您的广告支出回报率。 - 创建 XML 产品源或使用 API 选项将您的产品列表发布到不同渠道，包括但不限于 Google、Facebook 和 Criteo。 - 使用IF-THEN规则修改您的产品数据以满足渠道的需求，以便您可以宣传您的所有产品并充分利用渠道的算法。使用我们的 IF-THEN 规则更改数据的方式没有限制。 - 获取即时通知并创建安全规则，使您的数据流无错误，以便您可以节省完全浪费的数字营销预算和运营时间。 - 使用我们根据会员反馈完善的简单用户界面 - 一切都集中在一处。成为我们数字营销平台的会员，并访问我们的产品、有关产品提要和广告的专业知识驱动的推荐想法以及出色的客户支持。

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