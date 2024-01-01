替代项 - Credo.ai
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始创建者创立的公司。 Databricks 源于加州大学伯克利分校的 AMPLab 项目，该项目参与了 Apache Spark 的开发，这是一个构建在 Scala 之上的开源分布式计算框架。 Databricks 开发了一个用于 Spark 的基于 Web 的平台，该平台提供自动化集群管理和 IPython 风格的笔记本。除了搭建Databricks平台外，该公司还联合举办大规模的Spark在线开放课程，并举办全球最大的Spark会议——Spark峰会。
Microsoft Fabric
microsoft.com
将您的数据带入人工智能时代。 通过在单个人工智能驱动的平台上将每个数据源和分析服务连接在一起，重塑每个人访问、管理和处理数据和见解的方式。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信赖，为自动驾驶汽车、地图、AR/VR、机器人等人工智能应用提供高质量的训练数据。
Labelbox
labelbox.com
人工智能的数据引擎。 数据管理、人工智能辅助标签、模型训练和诊断以及标签服务全部集中在一个平台上，以非常快的速度构建更好的人工智能产品。
neptune.ai
neptune.ai
在一个位置记录、组织、比较、注册和共享所有 ML 模型元数据。 - 随着建模团队的成长而实现自动化和标准化 - 与您的团队和整个组织就模型和结果进行协作 - 使用托管、部署在本地或私有云中。与任何 MLOps 堆栈集成
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。
Saturn Cloud
saturncloud.io
深受数据科学家喜爱，由 IT 管理。 用于云中数据科学和机器学习开发、部署和数据管道的一体化解决方案。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Labellerr
labellerr.com
Labellerr 是唯一具有智能反馈循环的训练数据平台。我们的技术帮助人工智能优先的组织开发计算机视觉人工智能，以在其数据管道中实现自动化。我们的 saas 平台为 ML 科学家解决了挑战，他们需要以安全的方式更快、更方便、迭代地访问训练数据，以训练他们的计算机视觉/非结构化数据 AI 模型。我们努力以“实现它”的态度提供服务。 我们的重点行业包括医疗保健、自动驾驶汽车、智慧城市、零售和制造业。
Openlayer
openlayer.com
最先进的平台，用于从头开始构建高质量、值得信赖的模型。
Katonic.ai
katonic.ai
在无代码 Katonic 生成人工智能平台上只需几分钟即可构建强大的人工智能应用程序。借助生成式 AI 的力量，提高您和您员工的生产力、增强客户体验并完成只有大型企业才能完成的事情。 * 无需编码技能。 * 企业级安全性。 * 50+ 法学硕士可供选择 * 根据您自己的数据进行训练，并使用您自己的护栏。
Kognic
kognic.com
用于 ADAS/AD 的一流传感器融合解决方案，用于探索、塑造和解释数据集。
SAS
sas.com
借助全球最值得信赖的分析合作伙伴提供的更快、更高效的人工智能和分析，完成更多工作。使用 SAS 生成答案的速度与世界生成数据的速度一样快。凭借四十多年的分析创新，SAS 一直为世界各地的客户提供 THE POWER TO KNOW®。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。
CoreWeave
coreweave.com
CoreWeave 是一家专业的云提供商，在业界最快、最灵活的基础设施之上提供大规模 GPU。
Modelshop
modelshop.com
Modelshop 拥有创建 AI 模型所需的所有工具，全部集中在一个平台上。跳过编码步骤并比以前更快地交付智能解决方案。
VESSL AI
vessl.ai
借助完全托管的基础设施、工具和工作流程，更快地大规模构建、训练和部署模型。
Replicate
replicate.com
使用 API 运行 AI。运行和微调开源模型。大规模部署自定义模型。全部只需一行代码。
Superwise
superwise.ai
随着越来越多的企业依靠人工智能模型来提高影响力和利润，管理、监控和优化这些模型的现实行为的需求也在增长。 Superwise.ai 是一家监控并确保生产中人工智能模型健康状况的公司。 Superwise.ai 已被顶级组织使用，每天监控数百万个预测，以消除这些模型的黑盒性质带来的风险：错误的决策、不必要的偏差和合规问题。他们的人工智能保证解决方案是所有利益相关者的真相来源之一，并为数据科学和运营团队提供正确的见解，通过变得更加独立、敏捷并增强对模型运营的信心来扩展人工智能的使用。 已实施的用例包括客户终身价值 (CLV) 预测、欺诈检测、潜在客户评分、承保、信用风险等。 superwise...
MLJAR
mljar.com
MLJAR - 杰出的数据科学工具 mljar-supervised 是一个以人为本的机器学习平台。它使算法搜索和调整变得轻松。用户需要上传数据集，选择输入和目标属性，mljar 会找到最匹配的 ML 算法。 MLJAR 自动化机器学习管道的过程。 MERCURY 是与非技术人员共享 Python 笔记本的最简单方法。通过将小部件添加到您的计算笔记本，您可以创建交互式报告、仪表板、Web 应用程序...并使用 MERCURY CLOUD 只需单击几下即可部署它。
hasty.ai
hasty.ai
Hasty 现在是 CloudFactory 的一部分，CloudFactory 是加速人工智能生命周期的人机交互人工智能解决方案的全球领导者。 不再为了效率而牺牲质量。 了解有关 Accelerated Annotation 的更多信息，这是一款新的 Vision AI 产品，它将 CloudFactory 一流的员工队伍与行业领先的 AI 辅助标记技术相结合，生成高质量标记数据的速度比手动标记快 5 倍。 Hasty 平台提供从原始图像和视频到生产就绪模型所需的一切。
Datature
datature.io
Datature 简化了人们构建深度学习能力的方式。使用我们的端到端 #nocode mlops 平台 Nexus，我们使每个人都能创造自己的人工智能突破。
Encord
encord.com
更快地构建更好的模型所需的所有工具 Encord 是面向高级计算机视觉团队的领先数据平台：简化标签和 RLHF 工作流程、观察和评估模型以及管理和整理数据，以更快地实现生产 AI。
Rasgo
rasgoml.com
具有 GPT-4 强大功能的数据仓库。 通过生成式 AI 体验自助服务分析的下一代发展，其功能远远超出了聊天范围。
Statsig
statsig.com
从简单的 A/B 测试到高级实验，快速发展的公司使用 Statsig 来加速其发展。
ZenML
zenml.io
ZenML 是一个可扩展的开源 MLOps 框架，用于创建可移植、可用于生产的 MLOps 管道。它专为数据科学家、ML 工程师和 MLOps 开发人员在开发到生产过程中进行协作而构建。 ZenML 具有简单、灵活的语法，与云和工具无关，并且具有适合 ML 工作流程的接口/抽象。 ZenML 将您最喜欢的所有工具集中在一处，以便您可以定制工作流程以满足您的需求。
TruEra
truera.com
TruEra 提供 AI 质量解决方案，帮助企业分析机器学习、提高模型质量并建立信任。 TruEra 的 AI 质量解决方案套件采用基于卡内基梅隆大学六年研究的企业级人工智能 (AI) 可解释性技术，有助于消除围绕广泛使用的 AI 和 ML 技术的黑匣子。这种可见性可以带来更高质量、可解释的模型，从而实现可衡量的业务成果、解决不公平偏见并确保治理和合规性。