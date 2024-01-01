替代项 - CrankWheel
TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
Zoho Assist
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
GoTo
goto.com
GoTo 是一个统一通信平台，以低廉的价格提供视频会议、网络研讨会和电话系统解决方案。今天了解更多。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop 是由 Splashtop Inc. 开发的一系列远程桌面软件和远程支持软件。Splashtop 使用户能够从桌面和移动设备远程访问或远程支持计算机。 Splashtop 为企业、IT 支持和服务台、MSP 和教育机构提供远程计算机访问。
Switchboard
switchboard.app
为更多协作会议腾出空间。带上您已经使用的工具，与您的团队、客户和客户并肩工作。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是云视频会议领域的全球领导者。轻松安全地举行实时视频通话、网络研讨会、电话会议和在线会议。
Consolto
consolto.com
直接从您的网站与客户进行实时视频聊天 安排高质量的视频会议来完成销售目标、发展您的业务并建立更好的业务关系
Surfly
surfly.com
在线互动的下一波浪潮。创建协作且合规的数字旅程，无需更改应用程序或安装软件。
Demio
demio.com
只有 Demio 为您的观众提供简单、无需下载的网络研讨会体验，以及产生更好结果所需的所有营销工具。
join.me
join.me
在 join.me 上，屏幕共享、在线会议和团队协作都变得快速、轻松。向工作展示谁是老板。立即免费尝试加入我！
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
RemoteHQ
remotehq.com
我们通过视频会议以外的方式将人们聚集在一起。我们的平台将人们连接到完成工作所需的应用程序和虚拟资源。使用 RemoteHQ 举办团队会议、销售演示、支持电话、培训课程等。
Enablex.ai
enablex.io
EnableX是一个面向视频直播、情感AI、语音和短信的CPaaS平台，为Web和移动开发者提供全渠道通信解决方案的API和SDK。
Samepage
samepage.io
登录 Samepage 并与您的团队实时协作。聊天、共享文件、分配任务、管理项目等等。
Kumospace
kumospace.com
Kumospace 正在建设未来的办公室——一个以人为本的虚拟办公室。团队合作和生产力与公司文化保持同步。通过虚拟工作空间激励员工发挥最佳水平，让您的团队充分发挥潜力。 Kumospace 消除了沟通中的摩擦，最大限度地减少了误解，并帮助团队一起庆祝胜利。加入数千家已通过 Kumospace 成功解决远程工作挑战的公司。
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 专门提供可靠的网络会议和视频会议解决方案。提供云端和本地软件，功能强大，如高清音视频聊天、即时通讯、屏幕共享、录音、白板等。还提供高品质的视频会议设备，与软件集成，提供简单极致的会议体验。会议经验。 ezTalks 旨在让您的会议变得更轻松、更具协作性。
Zellim
zellim.com
通过一个简单的应用程序管理团队！ 自定义工作流程、跟踪团队进度并在世界任何地方轻松协作。
Workstorm
workstorm.com
Workstorm 是一个企业协作平台，可为团队提供在更短的时间内完成更多工作所需的效率。该公司完全集成、可定制的协作平台由专业人士为专业人士打造，将工作流程效率与数据安全性结合在一起。该平台结合了所有形式的通信，包括：消息传递、电子邮件、视频会议、日历、屏幕共享和文件共享等。
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub is a wireless presentation and collaboration solution for enterprise companies, coworking spaces and education centres. With Zoapi connected to your meeting room projector/TV, you can seamlessly share your screens from any device running Windows, Mac, Linux, Chrome OS, Android or iOS, host...
Aericast
aericast.com
Wireless presentations from your laptop. Turn screens to digital signage when room not in use. Just download AeriCast Receiver app and turn any device into a receiver for Wireless Presentations.
Upscope
upscope.com
Upscope 是一家为企业提供协同浏览解决方案的软件公司。协同浏览是一种允许客户支持或销售代表实时查看客户屏幕并与之交互的技术，使他们能够提供更有效和高效的帮助。 关于 Upscope 的要点： * 产品： -> HelloScreen：Upscope 的旗舰协同浏览产品，允许用户立即看到客户的屏幕并与之交互。 -> 协同浏览 API：开发人员友好的协同浏览 API，可以集成到任何平台中。 * 解决方案： -> 支持：Upscope 的协同浏览功能旨在帮助支持团队更快地解决客户问题，让他们能够看到客户所看到的内容。 -> 销售：协同浏览功能还可以通过允许销售代表指导客户完成复杂的产品并直...
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一个获得专利的实时协作平台，使多人能够通过任何设备或浏览器实时交互相同的在线体验，而无需安装或编码。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传和共享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通话或视频聊天 (3) 编辑敏感输入字段或其他屏幕元素 ( 4) 共享离线内容 (5) 获取深入分析 (6) 记录会话 Samesurf 支持多种用例，包括销售、支持、培训、远程医疗和虚拟会议。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传和共享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一个完全加密的视频会议、屏幕共享和对话智能解决方案，易于使用且无需下载。凭借同时共享多个屏幕、在虚拟白板上集思广益以及让与会者暂停和放大演示内容的能力 - CollabNow 提供了一种更加身临其境、安全可靠的方式，以无与伦比的价格进行虚拟协作。
Thirdlane
thirdlane.com
为企业、互联网电话服务提供商和呼叫中心运营商开发 VoIP PBX 和统一通信平台和解决方案。