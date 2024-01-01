将实物收藏品带入区块链。 Courtyard 将实体收藏品（交易卡、运动鞋、手表等）存储在安全的金库中，创建资产的 3D 表示，并将其作为 NFT 铸造在区块链上。我们与世界上最大的安全公司之一合作存储收藏品。 一旦 Courtyard 收到实物收藏品并进行代币化，用户就可以： - 在任何以太坊兼容市场上交易 NFT - 将他们有价值的收藏作为 NFT 持有，并与其他收藏家建立联系 - 在 Courtyard 网站上烧毁其 NFT 以赎回标的资产（Courtyard 将在 150 多个国家/地区运送赎回的收藏品）。

网站： courtyard.io

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