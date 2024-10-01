替代项 - Coupa
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Mercury
mercury.com
Mercury 为初创企业提供银行服务*。从银行基础知识开始，例如免费的 FDIC 保险支票和储蓄账户，然后扩展信用卡、风险债务、资金管理账户等 — 所有这些都充满信心。 Mercury 具有巧妙的快捷方式和额外的组织级别，使银行任务变得更简单、更直观，甚至有点令人愉快。超过 10 万家各种规模的初创公司依靠 Mercury 来创建下一个伟大的公司 - 您今天就可以在 10 分钟或更短的时间内申请加入他们。 *Mercury 是一家金融科技公司，而不是银行。银行服务由 FDIC 成员 Choice Financial Group 和 Evolve Bank & Trust 提供。 IO 卡由 ...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一体化人力资源解决方案，设计时考虑到了简单性。凭借随您的业务发展和变化的技术，Paychex 拥有创新业务解决方案和专门支持的正确组合，无论您的业务发展到何处，都可以帮助您实现目标。•充满信心地雇用、支付、管理和留住员工•通过我们位于美国的 24/7/365 实时支持团队，随时随地获得经验丰富、屡获殊荣的支持•与我们的合规专家一起领先于不断变化的法律和法规••随时随地访问您的信息Paychex Flex 移动应用人才管理：从单一人力资源平台招聘、保留和培养顶尖人才，并简化您的招聘和入职流程。劳动力管理：利用我们重要的劳动力管理资源提高员工效率和生产力。薪...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense 是领先的差旅和费用管理解决方案，可帮助企业简化公司差旅、自动化费用报告并完全控制支出。 我们构建该软件的主要目的是从源头上减少超支，最大限度地减少人工干预，防止政策违规和欺诈性索赔，并提供可自由支配支出的见解，以提高企业的生产力、现金流和整体财务状况。 Zoho Expense 已帮助 150 多个国家/地区的企业实现 T&E 管理各个方面的自动化，从费用报告提交和批准到合规性、欺诈检测、卡对账和费用核算。 Zoho Expense 可作为基于 Web 的应用程序和移动应用程序使用，通过与当前软件生态系统中的其他应用程序无缝集成来适应您现有的工作流程。此外...
Deskera
deskera.com
Deskera 是一个屡获殊荣的集成平台，使中小型企业能够使用更少的工具更快地扩展规模。从便利店到制造工厂，数十万中小企业使用 Deskera 来管理会计、库存、工资、销售和营销自动化。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Qonto
qonto.com
凭借创新的产品、高度响应的 7/7 客户服务和清晰的定价，Qonto 已成为欧洲同类产品的领导者。开始使用功能强大的企业帐户来满足您所有的日常银行业务需求。 - 本地 IBAN（🇫🇷 法国 IBAN / 🇩🇪 德国 IBAN/ 🇮🇹 意大利 IBAN / 🇪🇸 西班牙语 IBAN） - 支付卡：每月消费金额不超过 200,000 欧元。无隐藏费用。无论是在线、店内还是国外支付，无论何种情况，您的订阅中包含的一系列免费和高级公司卡都能满足您的需求。 - 转账：灵活的付款方式 - 从即时 SEPA 到 SWIFT - 这样您就可以更快地付款和收款。 - 交易：无限制的历史记录和实时...
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
Scribble Maps
scribblemaps.com
易于使用的在线 GIS 和网络地图可视化解决方案。注释地图、绘制区域、过滤数据、分析数据、优化路线等。非常适合需要管理和创建大量地图的团队。较低的学习曲线将地图数字化带到组织的各个级别。 Scribble Maps 成立于 2009 年，是根据用户的直接反馈而构建的。我们的团队门户允许团队在地图上进行协作和协同工作，并通过大量导出选项，Scribble Maps 可以与现有工作流程集成，为您的整个组织带来地理空间功能。
Ramp
ramp.com
Ramp 是现代财务团队的终极平台。从公司卡和费用管理软件，到账单支付和供应商管理，Ramp 是一款一体化解决方案，旨在实现财务运营自动化和建立更健康的业务。超过 25,000 家企业（包括 Shopify、Zola、Opendoor 和 Glossier）已改用 Ramp，平均节省 5%，结账速度加快 8 倍。
Pleo
pleo.io
来认识一下 Pleo，它是欧洲领先的支出解决方案，可简化公司每个人的支出。为您的员工提供一张智能公司卡，让他们可以购买他们需要的东西，而不必再去追寻丢失的收据。借助自动化的费用管理、发票和报销，获得实时费用可见性、掌控支出并削减管理费用。加入 20,000 家使用 Pleo 的公司，专注于最重要的工作。 Pleo 意味着效率 更少的纸张，更多的工作。 Pleo 负责管理费用报告和收据，以便您和您的团队可以专注于真正重要的工作。 75% 的 Pleo 管理员表示，使用 Pleo 提高了公司的生产力。 Pleo 意味着透明度 一旦使用 Pleo 卡进行购买，管理员就可以收到通知。月末不再有惊喜。 ...
Navan
navan.com
Navan 是一款让旅行变得轻松的一体化解决方案，让您可以专注于在那里，而不是到达那里。告别花几个小时打电话尝试更改航班或保存成堆的收据来手动输入费用。从 EA 和财务团队到差旅经理和员工，Navan 使人们能够专注于对他们来说最重要的事情，同时为公司提供实时可见性、节省和控制。访问 navan.com 了解更多信息
Dext
dext.com
Dext 通过更好的数据和洞察力，让会计师和您所管理的企业提高生产力和盈利能力。将实时准确的数据与实践生产力工具相结合。让您的团队腾出更多时间来增加价值。准备财务 您可以使用“通过收据银行准备”来准备、排序和自动发布文书工作。从 1,400 多家供应商处提取成本数据，并根据智能供应商规则自动排序和分类。通过银行连接将文书工作与成本数据进行匹配以进行对账。使用我们的智能工具实时分析税务、付款时间并与您的客户讨论现金流。
Rydoo
rydoo.com
Rydoo 是一种实时费用管理解决方案，可为费用报告流程带来更大的便利性、控制力和合规性。 Rydoo 提供直观的移动和网络应用程序，员工可以在旅途中创建、提交和批准费用，同时为财务团队提供灵活的解决方案，以更好地控制支出、定制政策并与其人力资源和财务以及 ERP 工具集成。 Rydoo 为全球 12,000 多个组织的 100 万用户提供支持，是同类解决方案中评价最高的解决方案（App Store 上的评分为 4.9/5）。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
TravelPerk
travelperk.com
我们致力于让商务旅行预订变得更轻松、更快捷、更便宜，让旅客安全快乐。其结果是为每个人提供更顺畅的预订和旅行体验，这也为企业提供了他们所需的所有控制权。通过 TravelPerk，您可以节省高达 30% 的费用，这要归功于我们无与伦比的旅行选项和价格。您可以从一个地方规划旅行的各个方面，并且只需在旅行时付费。通过轻松设置差旅政策、管理发票、索回增值税和跟踪支出，充分利用您的差旅预算。省钱从未如此简单。我们的用户友好型设计、排名第一的七星级客户服务团队（目标 15 秒内响应）以及实时行程更新意味着旅客在旅程的每一步都会得到照顾。通过随时重新预订或取消行程的选项，如果计划需要改变，您可以轻松适应。难...
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款强大且功能丰富的发票和计费软件，旨在简化自由职业者、小企业主和企业家的财务管理。凭借其全面的工具和用户友好的界面，Moon Invoice 提供无缝的发票体验，同时简化各个行业和企业的整体计费操作。 Moon Invoice 的关键优势之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 轻松创建和定制与您的品牌形象相符的专业发票。该软件提供各种模板和自定义选项，允许您添加徽标、选择颜色并个性化您的发票，以创建一致且专业的形象。生成发票仅仅是开始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能来有效管理您的财务运营。您可以在软件中无缝跟踪费用、管理采购订单并...
Tipalti
tipalti.com
自动化端到端应付账款流程的唯一解决方案。使用 Tipalti 自动执行完整的应付账款、全球合作伙伴付款和采购流程，并消除 80% 的手动工作量。 Tiplati 使您能够轻松加入供应商、合作伙伴和自由职业者，简化 PO 生成，加快审批速度，消除发票条目，并以当地货币向 196 个国家/地区快速进行全球付款。还包括全球税务合规性、2 路和 3 路 PO 匹配、多实体支持、OCR 发票扫描、员工费用、实体卡和虚拟卡 享受与 ERP 集成（包括 NetSuite、Quickbooks、Xero 和 Sage Intacct）的即时对账。我们在做到这一切的同时，保持了 98% 的客户满意度，并与 Am...
BigTime
bigtime.net
BigTime 帮助专业服务公司降低运营成本，轻松地将人才安排到正确的项目，并加快完成工作的付款时间，同时通过在您需要时提供所需的信息来实现更快的决策。通过简化项目运营、最大限度地提高资源利用率、加快应收账款周期以及连接分散的数据源，BigTime 使专业服务公司更容易扩大规模和发展。 BigTime 拥有 2,800 多名客户和 20 多年的经验，旨在帮助您快速启动和运行，灵活敏捷地运营，使您能够解决当今的挑战，同时与您一起扩展，抓住明天的机遇。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是专为您设计的用户友好型解决方案。只需在我们精美的日历中跟踪您完成的工作、费用和旅行，并让我们的免费软件生成您的会计。
Spendesk
spendesk.com
Spendesk 是完整的支出管理平台，可 100% 地了解公司支出。借助 Spendesk，您可以在一个简单、可扩展的解决方案中获得七合一解决方案，其中包括公司卡、发票付款、费用报销、预算、审批、报告、合规性和预会计。 Spendesk 受到从初创企业到知名品牌的数千家企业的信赖，旨在通过 100% 的可见性、内置自动化和易于采用的审批流程，在整个支出流程中节省时间和金钱。最终，使用 Spendesk 的企业让每位员工都能对公司的财务状况负责。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。