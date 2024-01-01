Costa Mesa Insider

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科斯塔梅萨市被称为艺术之城，因为它拥有表演艺术中心、南海岸修复中心和塞格斯特罗姆大厅等伟大的文化艺术中心，但它的意义远不止于此。从 OC 活动中心到南海岸广场的世界级购物中心、令人惊叹的餐厅和公园，科斯塔梅萨确实是一个特别的地方。科斯塔梅萨是一个伟大的城镇，但现在是时候它有自己的声音了，希望这个网站能够成为那个声音，同时也分享有关这座伟大城市的新闻、评论和信息。

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