替代项 - cord
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
Naukiri
naukri.com
与 20,000 多家雇主建立联系。申请印度第一就业网站上顶级公司、行业和地点的数百万个就业机会。在线申请。今天发布简历。
Glassdoor
glassdoor.com
Glassdoor 是一个现任和前任员工匿名评论公司的网站。 Glassdoor 还允许用户匿名提交和查看工资，以及在其平台上搜索和申请工作。 2018年，该公司被日本公司Recruit Holdings以12亿美元收购。该公司总部位于加利福尼亚州米尔谷，在芝加哥、伦敦和圣保罗等世界各地城市设有办事处。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一个一体化的早期人才招聘平台，可以接触到 1000 万以上积极响应的学生和校友。在大学、社区学院和另类教育项目（训练营、企业学习项目）中，当学生寻找符合自己兴趣和技能的有意义的工作时，他们会从 Handshake 开始这一旅程。在 Handshake 上认识您的下一位优秀员工。请求演示：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
ZipRecruiter
ziprecruiter.com
ZipRecruiter 被美国雇主评为第一名*，它简化了申请人跟踪，让您轻松管理、筛选和评价候选人。仪表板允许您查看个人资料、简历、求职信等。您甚至可以集成自己的申请人跟踪系统，以便您的团队可以使用他们知道的系统来无缝发布职位。 *基于 Trustpilot 对拥有超过 1,000 条评论的招聘网站的评级。
Zoho Recruit
zoho.com
更快的招聘，更好的招聘。 Zoho Recruit 是一个基于云的申请人跟踪系统，旨在为人才中介机构、企业人力资源部门和临时工提供多样化的端到端招聘解决方案。借助我们直观的招聘软件，让招聘变得轻松。
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
使用 LinkedIn Recruiter 应用程序在旅途中随时掌握招聘动态。当候选人回复您的消息后，立即回复他们。搜索 LinkedIn 超过 6.45 亿会员的整个网络，并联系适合您空缺职位的人员 — 一切都可以通过您的手机完成。当您离开办公桌时，可以从上次停下的地方继续工作或处理快速任务，例如查看候选人资料或组织管道。
Monster
monster.com
Monster 是您工作和职业机会的来源。搜索工作，阅读 Monster 工作专家的职业建议，并查找雇用和招聘建议。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一家美国网站，面向初创企业、天使投资人和希望在初创企业工作的求职者。该平台创建于 2010 年，其使命是使投资流程民主化，并帮助初创企业应对融资和人才方面的挑战。它最初是为需要种子资金的科技初创公司提供的在线介绍板。自 2015 年起，该网站允许初创公司免费从天使投资人那里筹集资金。
Manatal
manatal.com
Manatal 是下一代招聘软件。该平台易于实施并采用最新技术构建，旨在简化从采购到入职等的招聘流程。将您的招聘渠道整合到一个直观的平台上，从而更好、更快地招聘。利用人工智能工具和社交媒体丰富功能，远程管理您的团队并改善协作，利用完整的报告套件、合规工具（GDPR、CCPA、PDPA...）、完整的 API，在数千个免费和免费网站上发布职位付费频道越来越多。使用基于云的终极招聘工具改变您的招聘方式，并将您的招聘指标推向新高！
Job Today
jobtoday.com
Job Today — 招聘和求职服务。申请越南的 10 个工作。每天都会添加新的职位空缺。只需几秒钟即可完成设置并在几分钟内开始与雇主聊天！
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Snagajob
snagajob.com
Snagajob 是排名第一的免费、简单的求职应用程序，可用于查找兼职工作和全职工作、使工作申请更容易、获得出色的职业建议等等。非常适合学生、青少年或任何需要灵活工作时间的人。另外，Snagajob 比 Indeed、Monster 或 ZipRecruiter 更好，因为我们只提供小时工，所以它让您的求职变得更容易。
SignalHire
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SignalHire 是获取网络上任何人的联系信息的最佳、最简单的方法。无论您是招聘人员、采购人员、销售经理还是营销经理，您都必须准备好 SignalHire。在 SignalHire 上收集来自网络各地的 3.5 亿多个个人资料，使用浏览器扩展程序来发现任何人的联系方式，仅获取 100% 最新的电子邮件地址、电话号码和社交网络链接
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InfoJobs
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CareerBuilder
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直观的申请人跟踪系统可帮助您简化招聘流程并吸引优质候选人。
JobDiva
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Talent.com
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Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情报平台，也是招聘软件领域的全球领导者。我们所知道的传统 ATS 将在 5 年内不复存在。 Loxo 旨在通过单一记录系统软件平台管理整个招聘生命周期，取代传统的 ATS，并在此过程中带来无限更多的内容。因为招聘一名员工不应该需要 10 种以上的工具。人才情报平台包括： - 一流的 ATS - 人工智能驱动的招聘 CRM（您的招聘数据库，其中包含您的数据和 Loxo 自动更新数据的组合，以确保您始终获得最准确的候选人信息） - 具有人工智能支持的营销活动构建功能的多渠道外展工具，因此您永远不会错过后续活动 - 包含超过 12 亿人和数百万组织的人员和公司搜索引擎 - ...
Gem
gem.com
Gem 是 TA 团队喜爱的人工智能招聘平台。它可以帮助您最大限度地提高生产力、加快招聘速度并节省资金，同时为招聘人员提供他们认为易于使用的解决方案。使用 Gem 作为您的一体化招聘平台，或通过 CRM、采购、日程安排、分析、招聘网站、活动等集成产品增强您现有的 ATS。超过 1,000 家公司（从初创公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行业领导者）信赖 Gem 能够快速、轻松地进行招聘。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
talent.io
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Talent.io 是技术人才找到自己喜欢的工作以及公司建立优秀技术团队的最简单方法。我们的精选平台拥有一个由 100,000 名合格技术专业人士和欧洲 7,000 家公司组成的社区。我们支持长期和自由职业、现场和远程工作，并已帮助 6,000 多名候选人找到了他们应得的工作。
JOIN
join.com
Join.com 是一款免费的人才吸引和申请人跟踪软件，可帮助中小型企业找到合适的人才。 Join 提供了一个简化、协作和直观的工具，可以优化欧洲及其他地区招聘人员的招聘流程。通过 Join，招聘人员可以制作精美且有效的招聘广告，一键在领先的招聘板上进行推广，并集中管理招聘流程。所有这一切都在眨眼之间并且免费！
Zippia
zippia.com
Zippia 是一个创新的职业平台，帮助求职者发现新的职业道路、探索工作机会并获得有关就业市场的宝贵见解。通过利用先进技术、数据驱动工具和个性化指导，Zippia 使用户能够就其职业和求职之旅做出明智的决策。该平台提供各种功能，例如全面的职位搜索引擎、定制的职位推荐、薪资比较工具和详细的公司简介。借助 Zippia，用户可以增强求职体验，与潜在雇主建立联系，并最终找到与其技能、经验和职业目标相符的完美工作。
Braintrust
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Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
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