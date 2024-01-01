CordStudio 是一家在线零售商，提供复古风格的印花服装、优质皮革制品和配饰。关于该公司的一些要点： CordStudio 成立于 2024 年，总部位于印度。他们为女士和男士提供各种产品，包括连衣裙、上衣、下装、套装、连身裤、包袋、钱包和腰带。服装和配饰均由公司内部设计，融合了复古风格的印花和现代廓形。 CordStudio 在印度各地拥有多个实体零售店，包括古尔冈、海得拉巴、孟买和新德里。他们提供全球送货服务，并为首次购买的顾客提供 10% 的折扣代码。 CordStudio 似乎是一个时尚品牌，专注于提供具有复古美感的高品质、时尚的服装和配饰。他们的在线和实体零售业务使他们能够接触到全球客户。

网站： cordstudio.com

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