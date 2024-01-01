Cord 是一个工具包，用于向数字产品和应用程序添加丰富的协作功能，例如聊天、评论和通知。它旨在帮助开发人员、设计人员和产品团队快速轻松地将强大的协作功能融入到他们的软件中。 关于 Cord 的要点： * 完整的协作 SDK：Cord 提供完整的软件开发套件 (SDK)，其中包含预构建的 UI 组件、API 和集成，以添加聊天、状态指示器、线程评论和实时通知等协作功能。 * 可定制且灵活：Cord 的 UI 组件可以使用 CSS 进行广泛定制，以匹配主机应用程序的外观和感觉。 API 还允许构建高度定制的协作体验。 * 原生用户体验：Cord 旨在提供一种在主机应用程序中感觉原生且无缝的协作体验，而不是外部或固定的解决方案。 * 安全和可扩展：Cord 的基础设施在设计时考虑了安全性和可扩展性，具有 SOC 2 认证等功能来满足企业需求。 * 跨行业的用例：Cord 可应用于广泛的用例，从向商业智能工具添加评论，到取代客户支持聊天，再到将人工智能助手集成到文档编辑器中。 * 快速实施：Cord 旨在快速启动和运行协作功能，并提供开源演示应用程序和“快速入门”指南，帮助开发人员在几分钟内上手。 Cord 旨在成为一个全面的工具包，使产品团队能够在其应用程序中快速构建高质量、定制的协作体验。

目录 : Business 聊天机器人软件

网站： cord.com

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