替代项 - Copilot
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications开发的一款可视电话软件程序。免费版本提供视频聊天服务，最多允许 100 台设备同时进行，免费帐户的会议时间限制为 40 分钟，会议人数为 3 人或更多。用户可以选择通过订阅其中一项计划进行升级，最高允许同时支持 1,000 人，且没有时间限制。在 COVID-19 大流行期间，Zoom 和类似产品的使用量大幅增加远程工作、远程教育和在线社交关系。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一个通信和协作平台，集工作场所聊天、视频会议、文件存储和应用程序集成于一体。该服务与 Office 365 订阅办公生产力套件集成，并具有可与非 Microsoft 产品集成的扩展功能。 Microsoft Teams 是 Slack 等服务的竞争对手，是 Microsoft Skype for Business 的演进和升级路径。微软在纽约的一次活动中宣布了 Teams，并于 2017 年 3 月 14 日在全球范围内推出了该服务。它是在内部会议期间创建的黑客马拉松在公司总部举行，目前由微软公司副总裁布莱恩·麦克唐纳 (Brian MacDonald) 领导...
Slack
slack.com
Slack是美国软件公司Slack Technologies开发的专有商业通信平台。 Slack 提供了许多 IRC 风格的功能，包括按主题组织的持久聊天室（频道）、私人群组和直接消息传递。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Zoho Cliq
zoho.com
简化团队沟通以推动工作向前发展。 Zoho Cliq 通过有组织的对话、易于查找的信息以及连接到您喜爱的工具来简化您的团队沟通。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
FuseBase
nimbusweb.me
将来自多个来源的信息混乱转变为井然有序的工作场所。让您或您的团队能够通过更少的迭代和更少的会议更快地完成工作。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款移动应用和服务，专为大型团体通信和工作管理而设计。 Kaizala 可以轻松连接和协调整个价值链的工作，包括现场员工、供应商、合作伙伴和客户，无论他们身在何处。借助 Kaizala，您可以高效地分配和跟踪任务或收集个人或大型团体的数据 - 即使他们不在您的组织内。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是一种随时随地与任何人联系的有趣、直观且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Rocket.Chat
rocket.chat
通过通信中心进行领导，可以完全控制您的数据。多合一平台：团队协作、全渠道参与、DevOps 和 ChatOps。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商业群聊应用程序。安全消息传递、视频聊天、任务管理和文件共享。实时沟通并提高团队的生产力。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一种开源、可自托管的在线聊天服务，具有文件共享、搜索和集成功能。它被设计为组织和公司的内部聊天工具，主要将自己定位为 Slack 和 Microsoft Teams 的开源替代品。
Nifty
nifty.pm
管理项目，而不是工具。停止在聊天、任务、文档、日历和会议工具之间切换 - 将您的团队和客户聚集在一个简单但功能强大的应用程序中。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是顶级的个人和企业密码管理器，可防止与密码相关的数据泄露和网络威胁。立即免费试用！
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Front
front.com
Front 是客户沟通平台，可将电子邮件、应用程序和团队成员无缝组合到一个视图中。别再忙了。开始产生影响。
Missive
missiveapp.com
高效团队的电子邮件、群聊和任务。一款适用于所有内部和外部通信的应用程序。工作管理处于最佳状态。免费尝试！