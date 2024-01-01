Copia Donors

Copia 将非营利组织与当地企业的捐款联系起来。 我们浪费的食物比需要喂饱的饥饿人口多三倍。问题不是缺乏食物，而是食物分配不力。饥饿不是一个稀缺问题；而是一个问题。这是一个物流问题。 我们有史以来第一次能够在最需要的时候有效地将准备好的且极易腐烂的食物捐赠给那些需要的人。 Copia 是一家营利性公司，其技术允许企业（例如 Compass Group 等食品管理公司、企业食堂、大学、医院、杂货店、餐饮服务商等）轻松请求提取剩余食品，并进行匹配，并安全地交付给有需要的非营利组织。借助 Copia，合作企业可以无缝地节省大量税收，通过剩余数据和分析大幅减少食物浪费，并消除大气中的二氧化碳，同时为社区提供食物。

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