替代项 - ConnectQR
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR 码扫描仪是最快、最用户友好的网络应用程序。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
QR.io
qr.io
生成完全定制的 QR 码，包含颜色和形状、徽标，并跟踪有多少人扫描您的 QR 码、扫描地点和日期。
BL.INK
bl.ink
企业链接管理。为全球团队提供协作、合规性和创造力，以改善每次参与、保护您的数据并在每次点击中建立信心。
elink.io
elink.io
使用 Web 链接构建任何内容。 elink 拥有保存书签和构建网页、电子邮件通讯、RSS 网站小部件、社交生物链接、社交墙、自动化内容等所需的一切。在几分钟内创建内容！
Flowcode
flowcode.com
Flowcode 是排名第一的 QR 码制作工具。徽标、颜色和设计，以及隐私和数据支持，全部免费。立即下载高质量的打印文件。
Short.io
short.io
Short.io 是一个白标签 URL 缩短器，可在品牌域上创建短链接。缩短、定制并与您的受众分享品牌 URL。
Revue
getrevue.co
建立忠实的观众。 Revue 使作家和出版商可以轻松发送社论通讯并获得报酬。
RocketLink
rocketlink.io
将重定向像素、自定义号召性用语、自定义域添加到您共享的任何链接，自定义链接缩略图外观并重定向任何点击的人。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受众研究触手可及。 快速发现客户的痛点、他们需要什么解决方案以及他们渴望支付什么费用。
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。
Radio.co
radio.co
想创建一个广播电台吗？通过一个易于使用的平台自动化您的日程安排、直播和跟踪听众。欢迎来到 Radio.co。
Placer.ai
placer.ai
借助 Placer.ai 的位置智能和人流量洞察，做出更明智的房地产决策并达成更多交易。
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops 是一个病毒式和推荐营销平台，用于发起排名竞赛、抽奖、预发布和推荐计划。
ShareASale
shareasale.com
与 ShareASale 合作，成为我们值得信赖的联属营销网络的一部分。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案。
QR Code AI
qrcode-ai.com
独特且艺术的二维码在线生成器 将您的二维码变成人工智能杰作 转变您的品牌营销
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是与您的团队构建、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混乱的电子表格并在分析中获取良好的营销活动数据。
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence 是一项影响者营销服务，使品牌和影响者能够联系、协作并实现他们的目标。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是了解网上真实情况的更便宜、最快且最简单的方法。
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter 为那些不寻求高级报告或企业功能的人们提供干净、直接的书写体验。
Barcode.so
barcode.so
常规的二维码很无聊。 美丽的 AI 生成的 QR 码让您的观众渴望扫描它们。 超过 25 种风格可供选择或仅使用您自己的风格
BrandBucket
brandbucket.com
原创品牌名称市场，拥有超过 100,000 个专家策划的企业名称可供选择。从我们的团队获取匹配的 .com 和徽标以及免费的品牌建议。
Eredom
eredom.com
欢迎来到艾瑞多姆！探索未注册的品牌商业域名！搜索可用且可品牌化的商业 .com 域名！
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER 是全球最先进的在线二维码生成器，荣获 ProductHunt 最具创新产品奖。它受到 147 个国家/地区超过 850,000 个品牌的信赖。其中：Lululemon、Uber、迪士尼、索迪斯、百事可乐、欧舒丹、三星、TikTok、环球影城、希尔顿酒店等。该公司为企业和个人品牌提供广泛的二维码解决方案。自 2018 年推出以来，QR TIGER 已为数千名关键意见领袖、个人品牌、中小企业和财富 500 强公司提供了物理到数字的访问。近年来，随着非接触式系统在全球范围内的普及，QR TIGER 作为最简单、直接且全面的二维码生成软件，为更多的客户提供服务。 QR TIGER 的...
WANotifier
wanotifier.com
您的客户正在使用 WhatsApp。使用官方 WhatsApp API 向他们发送批量 WhatsApp 消息，官方 API 费用可享受 0% 额外加价！
SummarAIze
summaraize.com
10 分钟内播放 10 倍播客和视频内容。 SummarAIze 将您的音频和视频内容重新调整为引人入胜、可共享的社交帖子、电子邮件内容、摘要、引言等！
eKyte
ekyte.com
eKyte 指导数字营销团队规划和制作在线活动、分析和优化结果。人工智能会完成剩下的工作。
Chainfuel
chainfuel.com
借助 Chainfuel 强大的电报机器人和网络应用程序，您只需点击几下即可自动保护您的群组免受垃圾邮件发送者和诈骗者的侵害，跟踪您的群组指标，吸引并留住您的用户。
QRfy
qrfy.com
创建您自己的二维码并促进您的业务或想法。 轻松生成、管理和统计跟踪您的 QR 码。
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创...
Autonix
autonix.io
QR 码无处不在，对于 Autonix 来说，它们非常有价值。 Autonix 是一款强大的二维码跟踪解决方案，面向机构、市场、零售、医疗保健、政府等，适合大大小小的组织。
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在页面上显示媒体和我们的获利功能，而无需将访问者引导至其他页面。美国的创作者经济平台。媒体和货币化。
GettHit.com
getthit.com
利用 Getthit 卓越的目标流量生成器最大限度地提高您的网站流量。根据您的具体要求定制您的营销活动，轻松吸引成千上万的访客。只需几个简单的步骤即可定制您的营销活动，从而充分发挥您网站的潜力。 Getthit 的流量生成器是提高网站流量的终极解决方案。
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Mortar 是一种店内客户跟踪系统，包括视频和摄像头跟踪、数据收集和集成。
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
先进的 AI 驱动的联属营销发现 SaaS 应用程序，用于发布商管理。该平台提供对发布商网站的深入分析以及用于联盟招募的信息和工具。平台内的机器学习可确保结果变得更有针对性，因为它可以了解用户的好恶，从而帮助找到最好的联属网络营销商。如需了解更多信息，请访问 www.publisherdiscovery.com
Echo AI
echoai.com
发挥生成式人工智能的力量。分析您的客户对话和团队绩效，以挖掘隐藏的见解、抓住机会并降低风险。
QRStuff
qrstuff.com
免费 QR 码生成器和在线 QR 码创建器。无需注册。为网站 URL PDF、图像、出勤跟踪、YouTube 视频、Google 地图位置、Facebook、联系方式或 27 种 QR 码类型中的任何一种创建无限量且不会过期的免费 QR 码。
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro 是一款功能强大的互联网广播平台，拥有智能自动化系统、DJ 管理以及实时音频流和预定内容之间的无缝转换，无论您是个人表演还是大型媒体，都可以帮助您保持直播状态出口。创办、管理和推广您的广播电台从未如此简单。
Linkz.ai
linkz.ai
悬停时自动提供丰富的链接预览，让访问者留在您的网站上。只需 2 分钟即可在您的网站或博客上安装 Linkz.ai，并在悬停时立即获得自动丰富的链接预览。 Linkz.ai 预览可帮助您的访问者从链接内容中获取上下文，而无需在浏览器选项卡之间跳转，最重要的是，无需离开您的网站。
Carts Guru
carts.guru
借助专为电子商务商家设计的先进营销自动化软件，追踪每一个销售线索，转化每笔销售，并快速发展您的电子商务业务。只需点击几下，您就可以针对客户旅程的认知、考虑和善后阶段构建和定制一流的营销活动，然后只需点击启动，我们就会处理剩下的事情。使用我们的多渠道功能，您可以将短信、电子邮件和 Facebook Messenger 组合成一个有凝聚力的营销活动，以接触到每一位客户，让他们做出最佳反应并最大限度地提高您的回报。 Carts Guru 为您提供针对所有最流行的电子商务用例的预构建营销活动： 放弃的购物车营销活动 - 自动重新定位每个将商品放入购物车然后在结账前放弃的访问者。客户赢回活动 - 提醒老...
LaunchList
getlaunchlist.com
建立早期用户的病毒式等待名单。 通过发布前游戏化的病毒式候补名单，节省发布时间并为您的早期产品获得更多注册
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
Hovercode
hovercode.com
您品牌的动态二维码 为您的品牌创建、跟踪和管理动态二维码
Chatwee
chatwee.com
Chatwee 是一款实时聊天和即时消息应用程序，其目标是： - 在线社区 - 虚拟活动 - 心理健康支持提供商 - 团队沟通 - 实时交易 - 教堂服务 - 教育网络研讨会 - 实时视频流，允许用户通过私人、公共和公共场所进行参与信使式的群组对话。它提供了一系列广泛的功能、高级定制选项，并且如果适合您，还附带永久免费计划。轻松安装，几分钟内即可开始使用。立即为您的网站添加一个动态的社交中心，您就会看到参与度的上升！
Hidemyacc
hidemyacc.com
多登录反检测浏览器 - 在 01 设备中创建具有不同配置文件的无限帐户，而不是使用多真实设备或虚拟机
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Growth Champ 是一款社交媒体优化套件，允许用户管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社交媒体影响力。
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multiview.com
VisitorView 是一款网络分析软件，可将访问您网站的公司的 IP 地址与我们的数据库进行匹配，以便告诉您这些企业的名称等信息。