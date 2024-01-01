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ConnectPay 是立陶宛发展最快的电子货币机构 (EMI) 之一，立陶宛是欧洲大陆领先的金融科技中心，为互联网公司提供银行服务。通过为所有支付设施提供一站式解决方案，ConnectPay 提供流畅的入职和精品银行体验。 ConnectPay 的主要活动和重点是为企业和机构客户提供银行支付服务： - 付款：欧元区（即时）和跨境 - 账户：商业和隔离 - API：网上银行和商户 - 接受付款：银行和银行卡付款（荷兰） 、FI 和 DE） - 公司卡 - BaaS（银行即服务） ConnectPay 获得立陶宛银行许可并受其监管，并受欧洲中央银行的监管框架约束。
目录:
Finance
支付处理软件

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