结论帮助公司加强协作并简化工作流程。使用结论链接连接 Slack 和 Microsoft Teams 进行双向聊天，或使用结论工作流在 Slack 中管理支持票证、问题、事件等。 👉 结束链接：连接 Slack 和 Microsoft Teams 以改善跨团队协作。通过双向同步，团队可以在他们喜欢的消息平台上工作。共享和同步文件、编辑和删除消息、@提及同事、自动翻译多达 60 种语言及更多语言的对话。 ✓ 发送和接收消息 ✓ 编辑和删除消息 ✓ 线索消息 ✓ @提及你的同事 ✓ 60 种语言翻译 ✓ 表情符号（文本） ✓ 富文本格式 ✓ 文件共享和同步 – 人员状态（即将推出） – 同步反应（即将推出）很快）👉 结束工作流程：将您的帮助台带入 Slack。管理支持票证、问题和事件。使用人工智能驱动的集成来汇总并自动打开工单，菜单支持 60 种语言的翻译。每项新活动都会打开一个专用的 Slack 渠道，因此沟通是结构化且集中的。结束后，频道将被存档，但会永久记录在仪表板中。团队还可以在“洞察”选项卡中找到关键的 MTTx 指标。该产品与 Jira 集成。在 Slack 工作区中安装 Conclusion 后： ✓ 在您的首选渠道中安装工作流程应用程序（例如 #support） ✓ 启动应用程序并创建新活动（工单、问题或事件） ✓ 添加一些详细信息，设置严重性（可选） ✓ 邀请团队或人员查看专用活动频道 ✓ 与不同利益相关者沟通最新情况 ✓ 结束事件；信息已存档但保留在仪表板中

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