替代项 - Conative AI

Sweet Analytics

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Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...