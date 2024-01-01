Complianz.io 是一款全面的合规解决方案，旨在帮助网站所有者应对隐私法的复杂性，特别是欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR) 和美国的《加州消费者隐私法》(CCPA)。 Complianz.io 提供工具和服务来帮助网站所有者实现并保持遵守这些法规，确保保护用户隐私和数据。 主要特征： * Cookie 同意管理：Complianz.io 为网站所有者提供工具，以根据 GDPR 和其他隐私法规管理 Cookie 同意通知和政策。这包括可定制的 cookie 横幅、cookie 扫描和同意记录。 * 隐私政策生成器：该平台提供隐私政策生成器，帮助网站所有者创建和定制适合其特定网站和法律要求的隐私政策。 * 数据处理协议 (DPA)：Complianz.io 根据 GDPR 的要求，促进网站所有者和第三方服务提供商之间 DPA 的创建和管理。 * Cookie 同意扫描：Complianz.io 对网站进行自动扫描，以识别 Cookie 和跟踪器并对其进行分类，帮助网站所有者了解其 Cookie 使用情况和合规义务。 * 地理位置定位：该平台提供地理位置定位功能，根据访问者的位置显示定制的 cookie 横幅和隐私声明，确保遵守当地隐私法。 * 合规仪表板：Complianz.io 为网站所有者提供集中式仪表板，以监控其合规状态、管理同意首选项以及访问合规文档。 * 定期更新：该平台随时了解隐私法规的变化，提供定期更新和功能，以确保持续遵守不断变化的法律要求。 * 专家支持：Complianz.io 提供专家支持和指导，帮助网站所有者解决合规性问题、问题和定制需求。 总体而言，Complianz.io 对于寻求了解复杂的隐私法规环境的网站所有者来说是一个宝贵的资源，提供全面的工具和支持以实现和保持对 GDPR、CCPA 和其他相关法律的遵守。

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