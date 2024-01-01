Communication Arts

《传播艺术》(CommArts) 由理查德·科因 (Richard Coyne) 和罗伯特·布兰查德 (Robert Blanchard) 于 1959 年创立，是视觉传播行业的领先出版物，为平面设计师、艺术总监、摄影师等提供灵感和信息。该杂志以其在各个创意学科领域备受推崇的评审年刊以及对顶级行业专业人士的深入介绍而闻名。 CommArts 还运营 Creative Hotlist，这是一个针对创意专业人士的职业资源平台。该出版物强调高专业标准，并设有致力于增加视觉传达多样性的基金会。

网站： commarts.com

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