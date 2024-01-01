Common Sense Machines (CSM) 提供的人工智能产品允许用户从单个图像、文本和草图等各种输入生成可控制且可用于游戏引擎的 3D 动画世界。 它通常被 3D 艺术家、开发人员、修补者、游戏工作室和企业使用，旨在增强 3D 工作流程。生成的 3D 世界由统一世界画布中的网格、高斯图和动画组成。 它包括使用基于扩散的渲染引擎通过文本输入渲染风格化世界等功能。用户可以通过提供的动画库中的一系列动作或通过输入自定义动画的文本提示来为 3D 资源制作动画。 此外，它还支持通过简单的文本提示创建风格一致的 3D 资源和角色。它促进了从概念到 3D 打印的周期开发，在批量生产之前测试更多想法。 该工具通过快速生成 3D 游戏道具和角色，有助于快速制作游戏测试原型。根据使用情况和需求，用户可以从多种计划选项中进行选择。

网站： csm.ai

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