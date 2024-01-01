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Commetric Media Analytics 产品功能： - 将定量的高级媒体测量与人工主导的深入定性分析相结合，提供对媒体绩效的全面洞察。 - 定量测量，例如一段时间内的活动、按格式划分的语音份额和音量，有助于提供有竞争力的基准数据，并通过交互式仪表板进行可视化。 - 定性衡量标准，包括发现的主题/话题、活动信息和好感度，提供对传播策略的准确洞察。 - 适用于任何语言的任何媒体内容。 - 每周、每月或每季度提供媒体分析，但也可临时提供或年度总结报告。

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