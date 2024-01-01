替代项 - Comeen

Booxpace

booxpace.com

办公室预订应用程序提供灵活、安全且以员工为导向的解决方案，适合不断发展的业务模式。创建您自己的工作空间允许您的员工使用 Booxpace 根据自己的需要随时随地快速规划办公时间，并为自己和团队成员进行预订。 • 定义工作空间 • 容量和预订管理 • 最大日数控制 沟通 使用 Booxpace 通知您的员工、提出明智的建议以及管理您的活动和培训预订。 • 移动通知 • 内部公告 • 提示与技巧 衡量和改进 通过对员工如何使用办公室的各种分析来衡量对资源的需求，并制定提高资源效率的策略。 • 最常使用的区域 • 按位置划分的人员分布 • 需求管理（餐厅、停车场等） 包括您的员工 允许您的员工使用 ...