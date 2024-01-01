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CoinPayments 是全球第一个也是领先的加密支付处理器。 CoinPayments 在 190 多个国家/地区拥有超过 100 万用户和超过 120,000 家注册商户，已成为使用最广泛的多加密在线支付系统之一。 自 2013 年以来，我们开发了一个完整的加密支付网关，允许商家在一个平台上接受 100 多种加密货币并持有 2,000 多种山寨币。 CoinPayments 不仅仅是一个比特币支付处理器。它是一个完整的加密支付网关，具有创新的解决方案，例如： * 销售点界面 * 加密发票生成器 * 多重签名钱包 * 长期储存库 * 移动和桌面支持 * 行业低交易费用（0.5%） 在 CoinPayments 的可用功能中，还有一个转换工具，可以快速有效地转换加密货币。

网站： coinpayments.net

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