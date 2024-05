替代项 - Cohesity

Deft

deft.com

Deft 是 Summit 旗下公司,是值得信赖的托管 IT 服务提供商,为中小型企业和财富 500 强企业提供托管 IT 服务。我们成立于 1999 年,在全球顶级数据中心提供屡获殊荣的托管、云、灾难恢复和网络服务。 Deft 于 2024 年被 Summit 收购,将其托管、云和网络服务结合起来,打造 IT 解决方案领域的强大力量。