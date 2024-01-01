替代项 - Cognician
Hone
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提升团队的技能。 Hone 提供可扩展的经理培训，将一流的实时学习体验与行为改变平台相结合。
Project Management Institute
pmi.org
我们通过全球认可的标准、认证、资源、工具、学术研究、出版物、专业发展课程和交流机会，推进职业发展、提高组织成功并进一步成熟项目管理专业。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力资源管理协会）致力于创造更好的工作场所，让雇主和雇员共同成长。作为所有工作、员工和工作场所的代言人，SHRM 是影响当今不断变化的工作场所的问题上最重要的专家、召集者和思想领袖。 SHRM 在 165 个国家/地区拥有 300,000 多名人力资源和业务高管成员，影响着全球超过 1.15 亿工人和家庭的生活。
Wildsparq
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Wildsparq 是一个基于团队的领导力发展平台，可帮助您的员工实现个人和专业发展。我们提供一个引人入胜且一致的系统，该系统价格实惠，但仍可根据您的组织需求进行定制。
SuccessCOACHING
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