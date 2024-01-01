Medicodio Inc 凭借我们最先进的人工智能医疗编码助手 CODIO，处于医疗编码行业革命的前沿。我们的创新技术帮助个人和组织提高效率和收入，同时减少医疗编码工作流程中的错误、索赔拒绝、周转时间和费用。 通过自动化工作流程和加速代码选择，CODIO 使医疗编码人员能够减少编码周转时间并最大限度地减少编码错误，从而提高代码准确性。我们的 AI/ML 软件技术为 CODIO 提供支持，CODIO 通过读取 EHR 系统和医生笔记/图表中的患者人口统计信息来建议医疗代码。借助 CODIO，我们可以将工作流程效率优化高达 85%，并将生产力提高高达 45%。 我们提供全面的功能，包括 CPT/ICD 代码搜索功能、详细的仪表板、NCCI 编辑检查、无缝 API 集成和自动费用输入。 CODIO 是医疗机构、收入周期管理公司和医疗编码员的理想解决方案，帮助他们优化编码工作流程并加快支付周期，同时通过尖端技术和协议降低审计风险。 我们邀请您与我们的团队一起安排演示，通过 CODIO 体验医疗编码的未来。

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