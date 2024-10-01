替代项 - CodeSignal
Coursera
coursera.org
Coursera 是一个全球性在线学习平台，由斯坦福大学计算机科学教授 Andrew Ng 和 Daphne Koller 于 2012 年创立，提供大规模开放在线课程 (MOOC)、专业课程、学位课程、专业课程和大师课程。 Coursera 与大学和其他组织合作，提供各种学科的在线课程、认证和学位，例如工程、数据科学、机器学习、数学、商业、金融、计算机科学、数字营销、人文、医学、生物学、社会科学等。
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是领先的在线学习平台，可帮助组织提高学习者的参与度并培养他们当前和未来所需的技能。该图书馆拥有由 Lynda.com 的现实世界专家教授的 16,000 多门课程，并且每周新增 50 多门新课程，始终提供最热门的商业、技术和创意内容。 LinkedIn Learning 借鉴 6 亿多 LinkedIn 会员的见解，还提供个性化推荐，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。欲了解更多信息，请访问 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一个开发人员技能平台，帮助企业根据技能评估软件开发人员。各行业超过 3000 家客户（包括美国 8 家领先商业银行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自动化技能评估来评估和聘用来自世界各地的技术人才。超过 21+ 百万开发人员（占全球开发人员总数的 30% 以上）信任 HackerRank 来学习和练习编码。每八秒，世界各地就有一个人完成一次 HackerRank 评估。欲了解更多信息，请访问 www.hackerrank.com。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare 是一个位于美国的在线学习社区，提供教育视频。这些课程未经认证，只能通过付费订阅获得。课程主要涵盖创意工作，少量商业和创业课程。 大多数课程都注重互动，主要目标是通过完成项目来学习。
Codecademy
codecademy.com
学习您想要的工作所需的技术技能。作为在线教育和学习编程领域的领导者，我们已经使用经过测试的课程和交互式学习环境为超过 4500 万人提供了教学。从 HTML、CSS、JavaScript、SQL、Python、数据科学等开始。
DataCamp
datacamp.com
什么是 DataCamp for Business？ DataCamp 是学习数据和人工智能、通过数据进行协作以及招聘做好就业准备的人才的首选平台。 DataCamp for Business 可为您的整个组织提供重要的数据和 AI 技能，无论您的起点如何。结合世界上最受欢迎的技术和技能，为 2-10K+ 的团队提供支持。通过针对各个级别的 460 多个数据和 AI 课程进行主动学习，帮助您的团队建立信心和技能。针对您公司的特定需求构建量身定制的数据学院。提高生产力、投资回报率和数据驱动的决策。世界领先的数据和 AI 课程：帮助您的团队使用业界最深度的学习课程（包括 Python、SQL、R、...
Hack The Box
hackthebox.com
一个巨大的黑客游乐场。加入动态发展的黑客社区，通过最迷人的游戏化实践培训体验，将您的网络安全技能提升到一个新的水平！
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly 跟踪并过滤技术的趋势和进步，通过 O’Reilly 学习平台分享专家从业者的见解。因此，您可以获得解决棘手问题所需的答案 - 从一行代码到学习新工具或技术。
Udacity
udacity.com
Udacity 隶属于埃森哲，是人才转型领域的市场领导者，通过培养就业就绪的数字人才来改变生活、企业和国家。消除人工智能、数据科学、机器学习、云、网络安全等数字技术方面的人才缺口。培养做好就业准备的人才，以加速您最关键的计划，释放推动增长的创新。如需了解更多信息，请访问 udacity.com/enterprise/overview
Pluralsight
pluralsight.com
什么是多元视野？随着您的行业和业务模式的发展，您需要一个学习解决方案来帮助您按时、按预算交付关键创新。借助我们的平台，您可以评估团队的技术能力，使学习与关键业务目标保持一致，并缩小人工智能、云、设计、安全、移动和数据等关键领域的技能差距。我们怎么做？企业可以通过技能评估和分析来评估其团队的技术能力，通过定制计划使学习与关键目标保持一致，并通过大型按需课程库缩小云、移动、安全、设计和数据等关键领域的技能差距来自世界上最大的技术专家网络。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba 是程序员提高技能的下一代平台。事实上，我们完全重新发明了截屏技术（我们称之为稀松布），因此您作为学习者可以直接与老师的代码交互 - 就像魔术一样！这样，您将获得更多乐趣并学得更快。我们提供小型课程和完整的学习路径，涵盖从前端开发到最新人工智能技术的所有内容。所有这些都可以通过 Scrimba Pro 计划订阅获得。是的，我们为寻求完全控制员工学习和发展的组织提供团队计划。
Educative
educative.io
提高您的编码技能。不再是被动学习。交互式浏览器环境让您保持参与并随时测试您的进度。
SkillUp
simplilearn.com
SkillUp Online 提供您所需的教育资源、策略和解决方案，帮助您的组织为未来十年的发展做好准备。我们创建完全定制的基于云的教育课程，包括课程规划、内容、部署和分析。我们的混合学习方法已经过测试并证明可以推动您保持学习所需的深度变革性学习体验。
Treehouse
teamtreehouse.com
Treehouse 是一所在线技术学校，提供由专家教师团队教授的网页设计、网页开发、移动开发和游戏开发方面的初级到高级课程。它的课程面向希望学习编码技能并开始在科技行业职业生涯的初学者。 2016 年 5 月，Treehouse 推出了技术学位项目，这是一个综合性学习项目，专注于帮助人们学习开始技术职业所需的技能。通过获得技术学位认证，学生将挑战自我，深化技能，并向潜在雇主证明自己的知识。一切都按照他们自己的时间表在 6 至 12 个月内完成。 Treehouse 相信理解、沟通和控制技术是每个人都应该有机会学习的基本技能。通过 Treehouse 的学习，每个学生都有机会学习他们所需的宝贵技...
Metaview
metaview.ai
让每一次采访都成为精彩的采访。 在扩大团队规模时，不可能保持面试的一致性和高质量。 Metaview 提供独特的数据和分析以及可操作的反馈来帮助面试官改进。其结果是候选人更满意、偏见更少、招聘流程更高效。
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市场上最先进的编码评估平台。 HackerEarth 评估的编码问题库包含超过 22,000 个问题，涵盖 1000 多种技能和 40 多种编程语言，使技术招聘人员和招聘经理能够创建有史以来最准确的编码测试。还有什么？ HackerEarth 评估会自动为每个编码测试创建一个排行榜，因此您可以在几秒钟而不是几天内列出最佳候选人！
Mettl
mettl.com
美世让在线评估变得简单 | Mettl 的虚拟人才评估工具。进行组织和员工人才定位、管理和获取的最佳远程评估公司 - 立即免费演示！
FutureLearn
futurelearn.com
与数百万人一起在 FutureLearn 上学习。查找领先大学或组织的在线课程和学位，立即开始在线学习。
Breezy HR
breezy.hr
您和您的团队将使用的现代、轻松的端到端招聘产品。 Breezy 简化了您的整个招聘流程；通过自动执行职位发布、招聘广告、面试安排和后续等手动任务，让您有更多时间与候选人联系。我们独特的可视化渠道管理方法将提高您的招聘流程的生产力。简单的拖放界面意味着团队中的任何人（所以，每个人！）都将在几分钟内启动并运行，而轻松任务可确保没有任何遗漏。您也将与候选人联系并更快地做出更好的决定：从全新的候选人匹配分数（立即计算出最适合您的申请人）到世界一流的简历解析，将每个人都放在统一的个人卡片上；我们的记分卡系统和面试指南能够客观地处理每个人对候选人的意见。此外，我们还通过强大的分析和报告来支持这一切。它还符...
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
CoderPad
coderpad.io
你是否曾经在面试中因为候选人总是陷入困境而变得尴尬？ 这种情况经常发生：程序员接到一个面试问题，然后花一个小时通过电话在纯文本编辑器或白板上解决它。他们对此进行了尝试并写出了一个完全合理的解决方案。 只有一个问题：候选人没有在他们的解决方案中发现那个奇怪的错误。如果他们可以运行他们的代码，那就非常明显了。但他们不能。 我们解决这个问题。 让候选人展示真正的技能 CoderPad 是一种面试和筛选工具，旨在让候选人编写可运行的程序。它简单、快速且非常强大。它的外观、感觉和行为都更像您现实世界的工作环境，而不是白板。 当你为候选人提供最好的工具和最好的体验时，招聘就会变得更容易（他们肯定同...
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
Dataquest
dataquest.io
通过实践数据和人工智能课程来提高您的团队的技能。 Dataquest 可帮助您的团队以 10 倍的速度实现目标。我们的学习平台主要是通过练习和项目来实践数据和人工智能，而不是长时间的视频讲座。它专为团队在现实世界中有效学习和应用新技能而设计。为什么选择 Dataquest？直接学习路径：我们剔除多余的内容。您的团队学习的技能可直接有助于实现他们的目标。向最优秀的人学习：我们的课程由专家和领先组织共同创建，以确保您向顶尖人才学习。从第一天开始实践：您的团队将深入研究真实数据，处理持续的互动课程和练习。构建和展示：项目有助于建立信心，让您的团队应用他们所学到的知识。此外，他们还获得了证书来证明他们...
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
CodinGame
codingame.com
CodinGame 是一个面向程序员的基于挑战的培训平台，您可以在这里体验最热门的编程主题。解决游戏、编写人工智能机器人、向同行学习、享受乐趣。
Frontend Masters
frontendmasters.com
前端大师是 Web 开发人员增强和扩展技能的首要在线平台。该平台提供了涵盖从初级到高级主题的全面课程，经过精心设计，旨在让学习者具备晋升为高级或全栈开发人员角色所需的技能。前端大师的核心优势在于其实用的学习方法，以现实世界的项目和实践练习为特色。加上高质量的视频内容、可下载资源、精心策划的学习路径和现场研讨会，学习者可以有效地弥合知识差距并晋升到更高级别的角色。定期更新可确保学习者及时了解最新的行业趋势和实践，同时平台的活跃社区可营造协作学习环境。总的来说，前端大师对于任何希望提高技能的前端开发人员来说都是一个全面的、交互式的、最新的资源。
Codility
codility.com
Codility 是全球企业使用基于技能的评估来建立强大的工程团队的第一大合作伙伴。我们的技术评估和面试平台可帮助您做出基于证据的招聘决策，减少偏见，节省工程时间，并建立您今天所需的团队 - 以及未来的技能。自 2009 年以来，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界级技术招聘团队都信任 Codility。借助 Codility，您可以： · 通过在线编码测试远程筛选候选人 · 使用我们直观的共享 IDE、白板工具等主持视频面试 · 使用我们的 AI 助手 Cody 等工具识别具有 AI 协作技能的工程师 · 加快交付时间- 通过更快地识别顶尖候选人来招聘并节省工程时间 ...
KodeKloud
kodekloud.com
通过我们的边做边学平台成为 DEVOPS 专家。 KodeKloud 相信边做边学的教学方法。我们相信这种教学方法可以让我们的学生发挥最大潜力，这将帮助您建立成功的 DevOps 职业生涯。