替代项 - CodeNOW
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美国跨国公司，使用 Git 提供软件开发和版本控制托管服务。它提供了 Git 的分布式版本控制和源代码管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它为每个项目提供访问控制和多种协作功能，例如错误跟踪、功能请求、任务管理和 wiki。总部位于加利福尼亚州，自 2018 年以来一直是微软的子公司。GitHub 免费提供其基本服务。其更先进的专业和企业服务是商业性的。免费的 GitHub 帐户通常用于托管开源项目。截至 2019 年 1 月，GitHub 为所有计划提供无限的私有存储库，包括免费帐户，但每个存储库最多只允许三个免费协作者。从 2020 年 4 月 15 ...
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一个基于 Web 的 DevOps 生命周期工具，提供 Git 存储库管理器，提供 wiki、问题跟踪以及持续集成和部署管道功能，使用开源许可证，由 GitLab Inc. 开发。该软件由乌克兰开发人员 Dmitriy 创建Zaporozhets 和 Valery Sizov。代码最初是用 Ruby 编写的，后来用 Go 重写了某些部分，最初作为源代码管理解决方案，用于在软件开发团队中进行协作。后来演变为覆盖软件开发生命周期的集成解决方案，进而发展到整个DevOps生命周期。目前的技术栈包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循开放核心开发模型，其中核心功能...
Azure DevOps
azure.com
使用 Azure DevOps 服务（以前称为 Visual Studio Team Services）更智能地规划、更好地协作并更快地交付。获取敏捷工具、CI/CD 等。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端开发人员体验和最高最终用户性能的 Web 项目。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一个支持多种编程语言的云平台即服务 (PaaS)。 Heroku 是最早的云平台之一，自 2007 年 6 月开始开发，当时仅支持 Ruby 编程语言，但现在支持 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被认为是一个多语言平台，因为它具有供开发人员在大多数语言中以类似方式构建、运行和扩展应用程序的功能。 Heroku 于 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 亿美元收购。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 通过在浏览器中提供由 VS Code 提供支持的预构建协作开发环境来简化开发人员工作流程。
CircleCI
circleci.com
在云端或自托管中获取适用于 Linux、macOS 和 Android 的最佳持续集成和交付平台。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在云中托管、运行和编码 Python！ 免费开始使用。我们的基本计划使您可以访问已安装完整 Python 环境的计算机。您可以直接从浏览器开发和托管您的网站或任何其他代码，而无需安装软件或管理您自己的服务器。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Glitch
glitch.com
简单、强大、免费的工具可用于创建和使用数百万个应用程序。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在云中构建、保护和运行网站和应用程序所需的唯一网络托管控制面板！获取 Plesk 托管平台！
Jenkins
jenkins.io
Jenkins 是领先的开源自动化服务器，提供数百个插件来支持任何项目的构建、部署和自动化。
Bitrise
bitrise.io
专为移动设备打造的持续集成和交付：从首次安装到第一百万次安装，自动化 iOS 和 Android 构建、测试和部署。
Render
render.com
Render 是一个统一的云，可通过免费的 SSL、全球 CDN、专用网络和 Git 自动部署来构建和运行您的所有应用程序和网站。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最简单的无服务器平台开辟新天地。 Catalyst 是一个高度可扩展的无服务器平台，允许开发人员构建和部署世界一流的解决方案，而无需管理服务器。
IBM Cloud
ibm.com
IBM云计算是信息技术公司IBM提供的一套商业云计算服务。 使用 190 多种独特服务立即开始构建。
Buddy
buddy.works
获得最强大且易于配置的持续集成和交付平台。
Kinsta
kinsta.com
登录 MyKinsta 仪表板并管理在 Kinsta 上托管的 WordPress 网站。
Exotel
exotel.com
最可靠的云通信公司，提供一流的语音、消息和用户验证 API。解决方案包括号码屏蔽、IVRS、云 PBX、虚拟电话号码、呼叫软件、短信和呼叫自动化。受到全球 2500 多家企业的信赖。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的私营平台即服务公司，专注于 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Northflank
northflank.com
全面的开发人员平台，可通过强大的 UI、API 和 CLI 构建和扩展微服务、作业和托管数据库。
Koyeb
koyeb.com
一个平台，您的一切服务。 Koyeb 统一平台可让您结合您喜欢的语言、框架和技术。借助流行语言的本机支持和内置 Docker 容器部署，可以部署任何应用程序。通过易于使用且可扩展的无服务器平台运行低延迟、响应迅速的 Web 服务和事件驱动功能。
Gearset
gearset.com
完整的 Salesforce DevOps 解决方案。 实现无与伦比的部署成功、持续交付、自动化测试和备份所需的唯一平台。
Aiven
aiven.io
Aiven 的完全托管开源云数据平台可让您在 10 分钟内创建您一直梦想的数据管道。遍及所有主要云层。
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud：TimescaleDB 和 PostgreSQL 的强大功能和可靠性，部署在您选择的云提供商中，可以更好地控制数据的存储位置。
Modal
modal.com
Modal 为数据工程师和数据科学家构建更好的基础设施。