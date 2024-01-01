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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

CodeNOW 是一个即用型平台，有助于简化跨各种云环境的软件开发。通过提供预配置开源工具的紧密结合，CodeNOW 可以管理软件开发过程的各个方面。这使您的开发团队能够专注于为您的业务构建功能组件，而不是花费时间来管理和自动化云基础设施。 CodeNOW 提供强大的预设角色和权限，帮助管理本地或远程的开发团队。您可以使用 VMWare Tanzu 或 Azure Stack Hub 等平台自由地在公共云平台或您自己的内部服务器上进行部署。 CodeNOW 特别适合基于微服务或事件驱动架构构建的软件。这些架构使独立团队能够快速迭代并为您的业务创造价值。您可以利用 Kubernetes 的强大功能，而无需管理其复杂性。 CodeNOW 负责云自动化，而您的开发人员则专注于编码。我们的专家团队将根据您的业务需求指导您升级 Kubernetes 集群。从本质上讲，CodeNOW 可以让您自信而有效地扩展您的软件开发！
目录:
Software Development
云平台即服务 (PaaS) 软件

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