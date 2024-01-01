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Codeamigo 是一款交互式编码教程工具，利用人工智能帮助用户学习如何编码。该工具旨在帮助当前和未来的开发人员利用他们可用的工具。 该网站提供了旨在教授编码基础知识的简短教程。正如该网站强调的那样，近 50% 的代码是由 AI 编写的，因此学习如何使用 AI 编写代码至关重要。 教程以简单的格式呈现，可以选择在课程之间前进或后退。对于想要开始学习如何编码的初学者来说，Codeamigo 看起来很有吸引力且易于使用。 该工具提供了一个基于 HTML 的沙箱环境 Codesandbox，用户可以在其中尝试他们学到的东西。代码编辑器是结构化的，用户在键入代码时可以立即看到正在运行的代码。 Codeamigo 不提供任何自动反馈或评分系统，因此用户必须确定他们的进度。该网站设计现代，组织良好。 该界面允许用户轻松地在各个部分和课程之间导航。总的来说，对于那些有兴趣学习人工智能编码的人来说，Codeamigo 是一个平易近人的工具。 它提供了简单且简短的入门课程，并且基于 HTML 的沙箱环境 Codesandbox 提供了通过示例进行操作的实践方法。

网站： codeamigo.dev

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