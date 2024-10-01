替代项 - Codeable
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一个提供自由职业服务的在线市场。该公司为自由职业者提供了一个为全球客户提供服务的平台。
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一个美国自由职业平台，企业和个人在该平台上进行联系以开展业务。 2015 年，Elance 与 oDesk 合并后更名为 Upwork，公司现全名为 Upwork Global Inc。Upwork 目前总部位于加利福尼亚州圣克拉拉和旧金山，但为世界各地的客户提供服务。 Upwork 拥有超过 1200 万注册自由职业者和 500 万注册客户。每年发布 300 万个价值超过 10 亿美元的职位，使 Upwork 成为全球最大的自由职业者市场。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是设计师获得灵感、反馈、社区和工作的地方，也是您发现世界各地设计师并与他们联系的最佳资源。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的价格寻找和雇用顶级自由职业者、网络开发人员和设计师。世界上最大的50m市场。在几秒钟内收到报价。立即在线发布您的工作。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免费发布职位寻找专业自由职业者，分分钟找到自由职业！ PeoplePerHour 是一个将世界各地的小企业、初创公司、企业家、公司、企业、中小企业和自由职业者连接在一个值得信赖的环境中购买和销售服务的市场。
Malt
malt.com
Malt 是欧洲自由职业者的创新市场。 麦芽是基于国家的。我们完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷兰） - BE：fr.malt.be Belgique（法语） - 德国：www.malt.de Deutschland（德语） - DE：en.malt.de 德国（英语） - ES：www.malt.es España (español) - 法国：www.malt.fr 法国 (français) - FR：en.malt.fr 法国（英语） - NL：www.malt.nl Nederland（荷兰）
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳大利亚领先的本地服务在线市场，将需要完成工作的个人和企业与想要工作的人联系起来。 Airtasker 的使命是让人们充分发挥其技能的价值，旨在通过创造真正灵活的工作和赚取收入的机会，对未来的工作产生积极影响。自 2012 年推出以来，Airtasker 已创造了超过 20 亿美元的工作机会，并为全球超过 130 万独立付费客户提供服务。
Bark.com
bark.com
Bark.com 审查当地企业并帮助您找到最好的专业人员来快速完成您的工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一个旨在将企业与其专业网络中的顶级无代码和低代码开发人员联系起来的平台。 Conneciton 只需 48 小时即可完成，从而可以在几周内验证并发布最小可行产品 (MVP)。 开发人员经过专业审查，使其成为关键任务项目的可靠选择。在参与之前，企业可以进行无风险试用，只有在满意后才付款。 Toptal 拥有各种角色的专业人员，能够开发定制应用程序、创建自动化工作流程、集成第三方 API 以及优化数据库性能。 他们还提供跨多个平台的专业知识，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backendless...
WorkGenius
workgenius.com
快速高效地寻找和聘用杰出人才。 WorkGenius 提供市场上领先的端到端自由职业招聘和管理解决方案。我们提供基于创新技术的人员配置方法，以行业领先的价格更快地获得经过审查的人才，同时减少付款和合规问题。
Andela
andela.com
我们的人才社区包括 77K 多种软件和 100 多种技能，遍布 60 多个国家/地区。我们为您寻找、评估、匹配和雇用工程师。
Arc
arc.dev
Arc 是一个远程职业平台，可帮助开发人员在任何地方建立令人惊叹的职业生涯。一站式在线查找数千个顶级远程开发人员职位！
Alura Market
alura.io
Etsy 卖家排名第一的自由职业服务市场。我们将 Etsy 企业与经过审查的自由职业者联系起来，提供帮助 Etsy 卖家取得成功的服务。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技术人才找到自己喜欢的工作以及公司建立优秀技术团队的最简单方法。我们的精选平台拥有一个由 100,000 名合格技术专业人士和欧洲 7,000 家公司组成的社区。我们支持长期和自由职业、现场和远程工作，并已帮助 6,000 多名候选人找到了他们应得的工作。
notch
order.notchordering.com
notch 简化了各种规模的餐厅和供应商的食品和饮料批发订购。在一处完成所有订单、聊天和付款。
Turing
turing.com
图灵为管理复杂数据的组织构建和部署生成式人工智能产品和解决方案。我们深受全球商业企业的信赖，帮助他们解决人力智能业务挑战并提高生产力。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Codementor
codementor.io
通过从事实际项目来提高您的编程技能。加入我们的免费社区讨论项目、审查代码并向同行和导师学习。
Comeup
comeup.com
2013 年创建的 100% 在线服务交付平台。浏览网站，选择适合您的服务，然后点击几下即可下订单。
WriterAccess
writeraccess.com
雇用最好的自由职业者并简化您的工作流程。 我们的内容创建平台为您提供扩展内容营销、发展业务或代理机构以及掌握内容营销以赢得在线胜利所需的人才、工具和培训。
Proxify
proxify.io
Proxify 的使命是将世界各地的顶级开发者与他们应得的机会联系起来。自推出以来，Proxify 的开发人员已成功与 1200 多家满意的客户合作，构建他们的产品和增长功能。 3500 多名才华横溢的开发人员信任 Proxify 及其网络来实现他们的梦想和目标。 Proxify 是由对远程全职工作感兴趣的才华横溢的开发人员组成的全球网络打造的。
Fastwork
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让专业的自由职业者来帮助您的工作或业务，或者在印度尼西亚自由职业网站上寻找在线工作！
Anytask
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AnyTask.com 是一个全球自由职业者市场，利用 Electroneum Ltd. 基于区块链的支付技术来消除自由职业者拥有银行账户的需要，同时还承诺零卖家费用 - 与其他自由职业者相比，他们可以节省高达 20% 的费用市场。从买方的角度来看，一切照旧。来自世界各地的自由职业者愿意通过外包您的工作来帮助您和您的企业节省时间和金钱。从设计和营销服务，到写作和个人协助，您都可以在 AnyTask.com 上找到所需的一切。
Contently
contently.com
内容丰富地帮助品牌讲述精彩的故事。我们强大的企业内容营销平台、数据驱动的战略服务和世界一流的自由职业者网络为世界顶级品牌提供了创建取悦受众并推动业绩的内容所需的一切。平均而言，我们的客户使用 Contently 创建的内容每年为其业务带来的价值超过 1,300 万美元，投资回报率高达 6 倍以上。创建精彩的内容很困难，但 Contently 让它变得容易得多。我们强大的技术会告诉您要创作哪些故事，并将您与屡获殊荣的创意团队联系起来，将这些故事变为现实。智能工作流程和人工智能支持的建议可以节省您团队的时间和精力，我们世界一流的分析套件可以揭示哪些内容表现最佳，并指导您下一步该做什么。我们甚至会告...
Crowdspring
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世界上最值得信赖的平面设计市场，包括标志设计、网站设计、产品设计和企业命名。 100%退款保证！
Worksible
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一家想要改变传统工作和培训方式的初创公司。获得个人和专业成长所需的所有工具。注册 Worksible 并上传您作为自由职业者的服务，以便客户或公司可以找到您并雇用您。您还可以与其他用户建立联系，向他们学习、共同开展项目等等。公司将能够发布自由职业者必须申请并发送报价的项目。
Flexiple
flexiple.com
Flexiple 是一个由排名前 1% 的自由开发人员和设计师组成的网络，每小时费率从 30 美元到 100 美元不等
Contra
contra.com
Contra 是一个网络平台，为用户提供独立工作的自由和机会。它通过专属社区和推荐网络向人们提供灵活的工作机会，展示工作组合，使自由职业者和其他独立专业人士能够按照自己的方式谋生。
Contentoo
contentoo.com
与排名前 10% 的自由内容创作者结合无与伦比的技术和世界一流的运营支持来创作高端内容。 Contentoo 成立于 2017 年，是一个将排名前 10% 的内容创作者与（国际）公司的营销部门联系起来的平台。如今，我们的自由职业者社区包括内容营销策略师、SEO 专家、增长营销人员和其他自由职业者，他们可以通过我们的平台帮助您进行内容营销。
Revelo
revelo.com
每一个成功的产品背后都有一个世界一流的开发团队。在美国时区寻找、雇用和管理世界一流的远程开发人员，并对其技术和软技能进行预先审查。 Revelo 是美国公司雇用拉丁美洲远程软件开发人员的最大在线平台。我们支持薪资、候选人福利、税收和当地合规性，从而为招聘软件开发人员提供端到端解决方案。