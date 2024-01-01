替代项 - Cochl
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
SpeechTexter
speechtexter.com
语音到文本转换器。用你的声音听写。用于使用语音打字的免费网络应用程序。支持 70 多种不同语言！
Speechnotes
speechnotes.co
语音转文本 - 语音输入和转录。 免费用语音做笔记，或当场自动转录音频和视频录音。安全、准确且超快。
Krisp
krisp.ai
在远程会议、播客和录音期间享受没有背景噪音和回声的高清语音。 Krisp 可防止噪音干扰，提高生产力和专业水平。
Notta
notta.ai
录制并转换您最喜爱的播客、新闻和谈话广播、Discord 聊天、Zoom Classes 音频到文本。您可以播放录音并编辑文字记录、添加注释、标签、插入图像以捕获每次对话中的有价值信息。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 语音生成器免费克隆您的声音！使用 Resemble 的实时语音转语音软件创建听起来真实的 AI 声音。
Jammable
jammable.com
用您最喜欢的声音创建人工智能封面！ 几秒钟内即可制作高质量 AI 封面的排名第一的平台！
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
AssemblyAI
assemblyai.com
访问强大的 AI 模型来转录和理解语音 我们简单的 API 公开了用于语音识别、说话人检测、语音摘要等的 AI 模型。我们以最新、最先进的人工智能研究为基础，通过简单的 API 提供可投入生产、可扩展且安全的人工智能模型。被数千家突破性初创公司和数十家全球企业用于任务关键型工作负载。
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
Gladia
gladia.io
使用单个 API 通过 AI 转录、转录和音频智能附加组件释放数据的全部潜力。
Shownotes
shownotes.io
生成包含摘要、7 点和令人难忘的引言的登陆页面。 使用 Whisper 转录音频文件。 转录法语、德语、中文等。 将您的想法转化为博客文章。 支持 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支持音频格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
Symbl.ai
symbl.ai
企业的人类智能。 Symbl.ai 的对话理解和生成 AI 技术释放了人类对话的全部潜力 - 实现您的目标。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提词器应用程序，可跟随您的声音，帮助您制作视频或演示文稿。 PromptSmart 是首款具有语音识别功能的提词器应用程序 - 最先进的公共演讲工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的诞生源于对公开演讲的热情。 PromptSmart 的创始人对 MBA 学生进行公开演讲艺术的指导和指导。我们意识到直观的扬声器控制提词器可以更好地支持许多演讲者，因此我们还认识到当今的移动设备可以满足这一需求。考虑到这一点，PromptSmart 应运而生。 PromptSmart 还满足了喜欢使用笔记而不是完整书面演讲的演讲者的需求。我们设计了数字记录...
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款人工智能驱动的语音识别工具，可立即将语音转换为文本。我们的工具使用先进的语音转文本技术将您的文字转录成您可以编辑或共享的简洁摘要。 体验我们人工智能驱动工具的强大功能，它可以立即将您的口语转化为简洁且信息丰富的摘要。
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI语音检测器是一款语音验证工具，可帮助检测真伪并过滤AI生成的语音。它让用户安心，并防止口头评估中的音频操纵、错误信息、语音诈骗和抄袭。 * AI Voice Detector 是一款旨在区分计算机生成的声音和真实人类声音的工具，专门针对业务用例，确保客户服务交互中内容的真实性和可靠的报告。 * 审阅者对该软件针对音频操纵和语音诈骗的防护实施、其易用性、快速处理以及无缝处理各种音频文件格式而没有任何问题的能力表示赞赏。 * 用户提到了一些限制，例如系统要求音频文件长度至少为 8 秒且没有背景音乐、偶尔会将真声误识别为假声，反之亦然，以及软件集成功能有限。
Phonexia
phonexia.com
Phonexia 是一家创新型捷克软件公司，成立于 2006 年，其愿景是通过语音生物识别和语音识别技术释放语音潜力。通过与布尔诺理工大学著名语音研究小组的密切关系，Phonexia 正在将最新的科学突破转化为由深度神经网络驱动的高精度、最先进技术的日常现实。 Phonexia 为政府、法医和商业部门提供一系列先进软件，支持全球 60 多个国家的创新项目。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr 是一款 AI 视频制作工具，通过自动化视频编辑工作（例如素材生成、字幕生成、自动修剪等），帮助创作者将内容营销视频的制作速度提高 10 倍！
Kukarella
kukarella.com
画外音具有完美的音频清晰度、节奏、语调和发音。在 Kukarella 上，您可以尝试最好的 AI 神经语音。包括所有商业权利。 Kukarella 提供 130 种语言和口音的 800 多种人工智能语音，适合我们任何付费计划的商业用途。除了配音之外，您还可以使用 Dialogues AI 工具创建对话，或使用 Simdubbing 工具将文本翻译和配音成数百种语言。 这还不是全部 - 您可以转录各种视频、音频和 YouTube 视频，从网页中抓取文本，以及识别图像上的文本。此外，Kukarella 与一些科技领域的知名企业合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
Deepgram
deepgram.com
将语音 AI 构建到您的应用程序中。 从初创公司到 NASA，Deepgram API 每天都用于转录和理解数百万分钟的音频。快速、准确、可扩展且经济高效。开发人员充满信心地构建并更快交付所需的一切。
SpeechAce
speechace.com
在 SpeechAce，我们致力于通过多功能语音识别技术帮助语言学习者提高口语能力。我们开发了世界上第一个语音识别 API，不仅可以帮助语言学习者评估他们的口语技能，还可以确定他们需要改进的确切领域。虽然我们的语音识别 API 的第一个版本仅提供发音分数，但我们现在增强了我们的产品，包括完整的语音转录以及对词汇、语法、流畅性、连贯性和相关性等更高水平技能的评估。 SpeechAce 拥有多元化的全球客户群，其中包括一些最小（但最热门）的初创公司以及世界上一些最大的语言学习提供商。
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow 是一款尖端的语音转文本工具，可为企业和个人提供无与伦比的准确性和效率。我们先进的人工智能技术可确保将音频和视频内容精确转录为书面文本，支持多达 14 种语言，而不仅仅是英语。 主要特点： * 多语言转录：支持 14 种语言，克服语言障碍。在不同的语言环境中获得准确可靠的转录。 * 一体化转录解决方案：API和在线平台：针对企业和个人，SpeechFlow提供语音识别API接口和在线转录功能，简单易用。 * 准确的转录：受益于行业领先的准确性、了解行业特定术语以及全面可靠转录的背景。 * 行业特定模型：我们训练有素的语音识别模型专为满足各个行业的独特需求而定制，可提高医疗...
ArtPro
artpro.com
ArtPro 是一款艺术品库存管理软件，旨在帮助在线编目、存档、跟踪、共享和存储艺术品。
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai 专注于开发用于构建客户体验实用程序的人工智能聚合器平台。 Waanee.ai 正在开发一个人工智能聚合器平台，用于构建客户体验实用程序。该平台可实现各种生成式人工智能和语音模型之间的无缝转换，为联络中心提供无债务解决方案。它提供一系列功能，包括人工智能驱动的交互式语音响应 (IVR)、CRM 集成和一整套拨号器软件。这一尖端解决方案利用人工智能和自然语言处理技术的力量来提升客户服务并实现呼叫交互自动化。通过利用 Waanee.ai，联络中心可以自动执行审核、辅导和向座席提供帮助等任务。 Waanee.ai 开发的卓越虚拟代理能够以类似于人类的方式与客户互动，有效地理解对话...
CueMe
cueme.com
CueME 是世界上最好的台球应用程序，可找到人们亲自或虚拟地参加任何级别的单打、双打和锦标赛比赛。使用 CueME 视频、评分和排名技术与世界各地的任何人进行比赛。当您玩游戏时，您将赢得 CueME 筹码以及胜利和成就，以获得认可和奖品。
Dictanote
dictanote.co
我们通过使用语音输入帮助用户提高工作效率！ Dictanote 是一款现代笔记应用程序，具有内置语音到文本集成功能，让您可以轻松以 50 多种语言语音输入笔记。 Voice In 是语音转文本 Chrome 扩展程序，可让您使用语音在任何网站上的任何文本框中键入内容。
Jotengine
jotengine.com
Jotengine 将对话和会议转化为音频转录和视频字幕，从而提高对话和会议的效率。