替代项 - CoachHub
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，汇集了所有工具、工作流程和见解，帮助组织在获胜文化中培养敬业且高绩效的员工。通过将持续绩效管理、员工敬业度调查、薪酬管理和职业发展工具整合到一个互联解决方案中，莱迪思可以提供强大的人员分析，供人力资源和人员团队使用，以推动产生有影响力的业务成果。莱迪思连续三年跻身 Inc. 500 家增长最快的私营公司排行榜，并被 99% 的员工评为最佳工作场所，为全球 5,000 多家客户提供服务，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人为本的工作场所学习软件。人不是齿轮，Schoox 是根据人类实际学习方式而设计的。我们让学习者无论身在何处（从前线到公司办公室）都能提供更多种类的内容，从而保持学习者的好奇心。通过让学习变得简单、容易、有价值和有趣，我们帮助您让每个人对自己的职业发展更加兴奋。学习者可以“提高”他们的技能，在工作中成长并完成更多工作，并且您可以衡量他们出色成就的影响。 Schoox 将学习、内容、参与、人才发展和业务影响工具整合到一个全面的解决方案中，鼓励学习者通过现代直观的用户界面参与相关的技能培养内容。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的团队合作平台，可加速当今工作场所所需的团队健康、连通性和绩效。 Valence 为每位经理提供了实时了解团队健康状况所需的工具和见解，通过强大的引导式对话进行干预，并制定和跟踪对团队改进的共同承诺。 Valence 易于使用、支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需要，使管理者能够掌控团队体验。管理从未如此困难，Valence 帮助管理者发展和支持团队，同时推动绩效和改进，从而减轻了他们的负担。
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨国公司，总部位于马萨诸塞州弗雷明汉和都柏林，提供基于云（软件即服务）的人力资本管理 (HCM) 软件解决方案。 其社会认可解决方案旨在让员工相互认可和奖励，以激励与公司价值观相匹配的绩效和行为。 Workman 的部分客户包括赛门铁克、Intuit、捷蓝航空、思科和洲际酒店集团。 2019 年 2 月，该公司更名为 Work human。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一个导师平台，将创始人、营销人员、增长从业者和产品专业人士与来自不同行业的经验丰富的导师联系起来。只需每月支付固定费用，用户就可以参加无限制的一对一课程，大多数导师无需额外付费即可提供他们的专业知识。该平台专注于单次会话参与，允许用户为他们的特定挑战选择最佳导师。 GrowthMentor 拥有近 1,000 名经过审核的导师，涵盖 34 个技能领域，包括营销、产品管理和团队建设，提供量身定制的实用建议，帮助用户解决问题并提升他们的职业生涯。其他功能包括支持性的 Slack 社区和人工智能匹配引擎，以简化导师选择。
Culture Amp
cultureamp.com
作为全球员工体验平台的领导者，Culture Amp 彻底改变了 6,500 家公司的 2500 万名员工如何创造更美好的工作世界。 Culture Amp 易于使用的一体化平台使各种规模和行业的公司能够转变员工敬业度、培养高绩效团队、认可成功、推动员工发展并留住人才。在尖端研究、最新技术和世界上最大的员工数据集的支持下，Culture Amp 可以轻松构建自信的、数据驱动的人才战略，从而使员工受益并推动业务成功。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 为组织和企业提供品牌可定制在线指导计划。我们先进且周到的指导技术与个性化的项目管理、咨询和支持相结合，打造出成功的指导解决方案。
Torch
torch.io
Torch 是一个人才发展平台，可以释放人员、团队和组织的潜力。借助 Torch，您可以提供包容性、综合性和有影响力的辅导和指导计划，推动您的员工和组织取得成功。领先品牌利用 Torch 来培养员工、培养更强大的领导者和管理者，并提高业务绩效。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一个数字辅导平台，专为教练、顾问、治疗师和培训师等服务专业人士而设计。借助 Simply.Coach，您可以： 1. 数字化您的运营 节省高达 30% 的行政工作时间！ 2. 提升客户体验：通过高效协作、客户工作区等 3. 发展您的业务：通过可扩展的客户管理工具帮助您完成更多工作 受欢迎的功能包括： - 日程安排 - 记笔记 - 数字工具（调查和表格） - 教练匹配*新！* - 辅导计划*新！* - 目标设定和进度跟踪 - 资源共享 - 发票和收款等等！服务专业人员使用 Simply.Coach 来运行： 1. 1:1 和团体客户互动 2. 辅导计划 3. 他们的业...
Fuel50
fuel50careerdrive.com
Fuel50 的 360 度反馈支持经过同行验证的实时职业发展。支持员工在组织内无限的职业发展。 360 Feedback 允许员工、领导者、导师和教练互相请求、接收和提供反馈。支持员工自我维持的职业发展。定期向您的员工提供他们需要的反馈，以与您一起不断改进和推进他们的职业生涯。
Qooper
qooper.io
Qooper 辅导和学习软件通过辅导计划设计模板、匹配、跟踪、培训、指导、报告解决方案以及强大的集成，帮助公司大规模运行辅导和学习计划。 Qooper 为 Google、美国空军、默克、美国航空、赫尔曼米勒、康奈尔大学、斯巴鲁、芭芭拉布什基金会等数百家顶级客户提供服务，在员工发展计划方面成为新的领导者。
Draup
draup.com
Draup 是一个人工智能驱动的平台，专为人力资源和销售领导者设计。它提供深入的见解和数据来支持人力资源领导者的劳动力规划、人才招聘和技能发展。 借助实时人才数据，人力资源领导者可以了解行业趋势、开发人才渠道并制定再培训策略。 Draup 还提供有关新兴角色、人才热点和紧缺技能的见解，以帮助规划未来的劳动力需求。对于销售领导者，Draup 提供的销售智能工具超出了基本的买家信息。 它可以根据兴趣、技术需求和外包关系对潜在客户进行微观定位。 Draup 提供详细的客户报告、利益相关者分布图，并帮助确定正确的决策者以制定有针对性的销售策略。 它还帮助销售团队探索各个行业的新服务提供商机会。D...
Kahuna
joinkahuna.com
在人工智能的帮助下销售您的专业知识的订阅。 根据您独特的知识库，定制人工智能助手，增强您提供建议的能力。
Edform
edform.com
一个智能的职业和雇主参与平台，帮助雇主寻找和培养有才华的学生和毕业生。
Peoplelogic
peoplelogic.ai
Peoplelogic 为成长型企业提供人员和绩效管理工具。我们正在申请专利的技术将参与度和倦怠信号整合到一个 StayFactor™ 分数中。结合我们的组织网络分析图 (ONA)，您将拥有培养高绩效团队、发现内部协作模式、识别孤岛和瓶颈以及突出联系最紧密和联系最紧密的员工所需的一切。借助 Peoplelogic，您将获得做出有影响力的业务决策所需的所有数据和见解。
Progression
progression.co
使用排名第一的职业发展平台 Progression 定义和衡量您组织的职业发展。借助 Progression，您可以： - 使用模板和人工智能，在数小时（而不是数月）内构建和可视化职业框架 - 养成简单的习惯，以证明成长 - 通过丰富、实时的见解使您的团队取得进步 - 参与、激励和推动让您的员工拥有自己的职业生涯 - 在创纪录的时间内实现员工的卓越成长。通过 Progression 建立、部署和保持一流的技能和职业道路。立即加入数千个团队，推动员工真正成长并减少员工流失。
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款用于构建和管理有效的指导计划的指导软件。 Mentornity 是一个可定制的解决方案，可用于员工指导、社区指导、反向指导、校友网络指导和企业家指导。 Mentornity 管理门户具有匹配、入职、报告、批量邮件和跟踪功能。 Mentornity 导师-学员门户具有日程安排、日历同步、会议记录、反馈、私信和视频通话等功能。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一种下一代学习解决方案，它将团体培训、个人按需辅导和数字微学习集中在一个平台上，为员工提供体验个人转型和在工作中蓬勃发展所需的技能。接触勇敢的经过审查的专业教练网络可以促进福祉和发展，从而提高员工和组织的绩效。当领先的组织向员工提供 Bravely 服务时，他们会扩大人员团队和经理提供的支持，并在不断发展的工作世界中转变他们的文化。我们经过严格审查的辅导员和教练的全球网络提供由领先的工作场所学习专家设计的内容，这些内容不仅得到最新研究的支持，而且还得到数十万次辅导课程的专有见解的支持。我们很自豪能够为 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界一流组织的员...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA 辅导通过企业范围内的大规模辅导，释放员工的无限潜力。 EZRA 是全球最大的教练服务提供商之一。他们为微软、星巴克、Netflix、雀巢、沃达丰、阿斯利康和宝洁等企业品牌的数千名员工提供指导。其母公司 The Adecco Group 是一家财富 500 强人力资源服务提供商，在高管培训领域拥有 50 多年的经验，为 EZRA 提供了全球 2000 多名教练的培训。 EZRA 教练提供个性化的学习和发展，他们的技术通过消除传统上与教练相关的行政负担、后勤挑战和成本来实现这一目标。该技术使领导者能够衡量对每个计划的影响，并在应用程序中提供见解和报告。管理员可以衡量已进行的辅导课程数量、...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete 汇集了三十年来的指导专业知识。此外，该平台还提供了创建适合组织需求的指导计划的多功能性。它提供精确匹配，可自动建立高达 90% 的兼容匹配，使关系能够长久。此外，它还设有导师大学，为项目经理、导师和学员提供培训，以充分利用他们的导师关系。 Mentoring Complete 平台旨在为组织/协会提供完整的体验，从建立匹配到管理指导关系，没有任何限制。
Mesh AI
mesh.ai
Mesh 是一个绩效管理平台，可以让员工轻松实现目标并获得及时反馈，尤其是在远程团队中。它看起来像 Facebook，员工不再填写无聊的人力资源表格，而是互相点赞并评论彼此的进步。
Mentessa
mentessa.com
您是否正在寻找一种解决方案来整合新员工，将他们聚集在一起，同时提高福祉和生产力——为每个人提供成功职业生涯的机会！ Mentessa 是一个协作学习平台，帮助员工基于技能共同学习和工作。它将工作场所转变为社区，在团队内部建立更牢固的联系，欢迎新人并帮助每个人感受到家庭的一部分。投资于员工学习和发展，以人工智能为动力，推动敬业度、创新和福祉。释放 Mentessa 的力量，通过人工智能驱动的技术体验员工学习的全新水平。将您的工作场所转变为一个繁荣的社区，庆祝协作，欢迎新人并支持每个人通过有意义的知识共享发挥最大潜力 - 所有这些都是为了最大限度地参与和创新而设计的！ Mentessa 邀请同事们...
Leadr
leadr.com
Leadr 是一个数字工作空间，可帮助组织培养有效的领导者，创建健康的团队，从而提高成果。 Leadr 通过提供 1:1 会议和团队会议、更有针对性的反馈、目标设定和跟踪绩效评估、员工敬业度等平台，为管理者提供了培养健康领导习惯所需的工具。最好的部分？您可以在一个易于使用的平台上完成所有这一切以及更多操作。该平台增强了组织各个层面的一对一领导力发展，创造健康的反馈和学习文化。每个员工都有一个声音。每个经理都是教练。是时候将人员管理转变为人员发展了。
Klaar
klaarhq.com
全球 150 多个组织的领导者和人力资源团队信任并喜爱 Klaar，将其作为人工智能驱动的行动系统，结合了持续绩效管理、继任计划和准备、指导和员工敬业度调查。借助 Klaar，人力资源领导者第一次能够获得有助于回答问题的基准外部见解
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支持员工在个人和职业方面的成长和适应人类状况的独特领域。我们通过福利辅导、领导力发展、销售绩效和指导来满足全体员工的需求，采取全面的方法来实现专业卓越。
Insala
insala.com
通过 Insala 的全面指导解决方案为参与者提供支持并推动取得可衡量的成果。在您需要的地方获得支持 - 我们的解决方案包括咨询、培训和指导软件。我们拥有 25 年以上与多个行业客户合作的经验。受到美国银行、法国兴业银行、开放大学、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等机构的信赖。通过专为满足您组织的独特需求而量身定制的解决方案，利用您的指导计划的力量。
PushFar
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PushFar 世界领先的辅导平台、辅导应用程序和软件可应用于任何辅导目标，从传统辅导到反向辅导和团体辅导计划。无论您的指导目标是什么，让我们向您展示如何节省您的时间，同时提高指导参与度并证明您的投资回报。
Mentorink
mentorink.com
Mentorink 是一款“屡获殊荣”的辅导软件，使公司能够以智能、有效和高效的方式大规模开展智能辅导活动。