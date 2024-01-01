替代项 - Coachello
Hone
honehq.com
提升团队的技能。 Hone 提供可扩展的经理培训，将一流的实时学习体验与行为改变平台相结合。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一个帮助企业与企业培训师建立联系的平台，反之亦然。搜索并发现您所在城市附近即将举行的培训活动。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 是一款 360 度反馈领导力评估工具，有助于评估组织内个人的领导技能和能力。该工具旨在衡量 6 个关键领域： 高管风采 领导力 员工管理 关系管理 自我管理 社会意识 沟通 无需安装任何系统平台，避免复杂性并提供简单的自我管理方法。该过程是保密的，确保匿名并促进诚实和公开的反馈。 Launch 360 领导力评估工具的开发旨在实现当今的快速部署。不过，我们还提供自定义包含特定问题的部分的功能，以满足您的 0 组织需求。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是新的业务成果平台，可帮助组织更加关注重要的事情。该平台有助于提高您想要实现的结果的透明度和清晰度，同时拥有内置工具来培养整个组织实现这些结果所需的纪律。它适用于： - 正在经历转型、增长和交易的公司 - 将人置于变革中心以获得更好结果的高管 - 想要被倾听、信任和支持以交付成果的团队 该平台： 1. 使高管和管理人员通过无缝促进整个组织的信息流来做出更好、更全面的决策 2. 通过为团队提供可按需使用的模块化工具、工作流程和模板，使团队能够快速交付价值 该平台的构建灵活且适应性强- 在组织运营环境不断变化的环境中，JourneyLab 的平台可以快速实施，并将与您的人员和...
Lingo Live
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Lingo Live 的定制沟通辅导计划可以帮助您的整个团队自信地做出贡献并实现公司最雄心勃勃的目标。
LEADx
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通过 LEADx 将千禧一代管理者转变为传统领导者！ LEADx 是您的经理实际使用的领导力培训。该平台结合了行为科学、人工智能和专家内容，可显着改善领导行为、员工敬业度和生产力。
Wildsparq
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Wildsparq 是一个基于团队的领导力发展平台，可帮助您的员工实现个人和专业发展。我们提供一个引人入胜且一致的系统，该系统价格实惠，但仍可根据您的组织需求进行定制。