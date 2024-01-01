替代项 - cmBuilder.io
SketchUp
sketchup.com
SketchUp 是一款 3D 建模计算机程序，适用于建筑、室内设计、景观建筑、土木和机械工程、电影和视频游戏设计等广泛的绘图应用。它有基于 Web 的应用程序 SketchUp Free、免费软件版本 SketchUp Make 以及具有附加功能的付费版本 SketchUp Pro。SketchUp 归 Trimble Inc.（一家地图测量和导航设备公司）所有。有一个免费模型组件在线库（例如窗户、门、汽车）、3D Warehouse，用户可以向其中贡献模型。该程序包括绘图布局功能，允许以可变“样式”进行表面渲染，支持托管在名为 Extension Warehouse 的站点上的第三方“插件...
AutoCAD Web
autodesk.com
AutoCAD。任何地方。使用 AutoCAD Web 应用程序随时快速访问 CAD 工程图。 AutoCAD 是一款商业计算机辅助设计和绘图软件应用程序。 AutoCAD 由 Autodesk 开发和销售，于 1982 年 12 月首次发布，作为在带有内部图形控制器的微型计算机上运行的桌面应用程序。
Vectary
vectary.com
构建 3D 互动体验来传达您的想法。 Vectary 是一个在线平台，用于创建和管理交互式 3D 设计，以启发、教育和解决问题。 无需下载，无需代码 - 一切都在浏览器中。
Artflow
artflow.ai
人工智能。在您的浏览器中共同创建视频。 选择你的角色和场景，写下你的对话，并找到完美的声音。让 A.I.将您的故事变为现实。
KAEDIM
kaedim3d.com
在几分钟内神奇地生成自定义 3D 模型。 不再把时间浪费在建模工具上。只需一张图像即可生成令人惊叹的 3D 艺术作品。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和产品可视化软件，具有强大的 AR 和 VR 功能，专用于室内设计、家居装饰、厨房和浴室、酒店、照明、家居装修、改造和建筑！将零售、制造和电子商务转变为令人难以置信的购买体验，并显着提高您的企业的销售增长和营销转化率，卓越的 3D 渲染和产品可视化一站式服务，提供令人惊叹的 CGI 解决方案和沉浸式增强现实来优化大规模的工作效率和设计质量！全球每天有超过 800 万设计师和 35,000 家企业在使用 Coohom，我们是一个值得信赖的社区！
Ready Player Me
readyplayer.me
使用自拍照创建全身 3D 头像并在虚拟宇宙中使用它。 将我们的头像平台集成到您的应用程序或游戏中。
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS 提供完整的 3D 软件工具，可让您创建、模拟、发布和管理数据。 SOLIDWORKS 产品易于学习和使用，可帮助您更好地设计产品。
Modsy
modsy.com
利用 Modsy 的在线室内设计服务改变您的空间。与经验丰富的室内设计师合作。无限修改。今天就开始吧。
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks 云服务是唯一可以让您的 Vectorworks 文件触手可及的程序，您可以通过三种方式从智能手机、平板电脑或计算机访问文件。
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 通过在工作现场提供全息数据的精确对齐，利用混合现实进行项目协调，使工作人员能够检查叠加在物理环境中的模型。
SelfCAD
selfcad.com
问题：专业级 3D 软件很难学习，而入门级软件则滞后且有限。而且它们都需要多个程序才能完成 3D 打印工作。该解决方案 SelfCAD 提供专业级功能，易于学习、快速，并且不需要任何其他程序即可完成 3D 打印工作。 SelfCAD 正在为 3D CAD 行业做同样的事情，就像 Wix 为网页设计行业和 Canva 为图形设计行业所做的那样。目标市场 中级 3D 建模用户、B2C 和 B2B2C 创始人 Aaron Breuer- 创始人兼总裁 George Weinberger 首席执行官
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude 是一款面向建筑师和设计师的基于 Web 的 3D 建模软件 (BIM)。设计师使用 Snaptrude 在数据和自动化的帮助下更快地创建更好的建筑。与其他设计工具不同，Snaptrude 允许多人协作，使项目团队能够一起设计。
TilesView
tilesview.ai
Tilesview 是一款基于人工智能的软件，可帮助客户为其空间创建理想的设计。它显示任何带有选定图块的房间的 3D 视图。它提供各种类别的各种房间预览。为了获得最好的公司品牌，它允许客户在制作或创建房间预览时使用他们的公司徽标。将 TilesView 集成到网站中非常简单，并为客户提供了一个额外的工具来做出有关客户产品的决策。其技术可以轻松上传瓷砖设计，以扩大客户的产品组合以供客户展示。它可以帮助客户制作不同的布局和图案，通过构建预览来制作他们喜欢的设计。只需将两个或多个瓷砖混合在一起即可。在房间预览中，客户可以将光面瓷砖视为哑光表面，以便客户可以自由发挥想象力。将房间预览保存为图像或 PD...
RealityMAX
realitymax.com
RealityMAX 是最强大的免费 3D 设计协作平台，100% 在线。与同事就 3D 项目进行远程合作，并轻松与客户分享您的工作成果。无需任何代码即可快速创建 Web3D、AR 和 VR 体验。
Imagine.io
imagine.io
借助 3D 的力量创建令人惊叹的视觉效果。通过 3D 让您的产品栩栩如生。全部来自您的浏览器。 Imagine.io 允许您为商店、社交媒体或任何地方创建高转化率的产品视觉效果。
TestFit
testfit.io
TestFit 是一个房地产可行性平台，可以让开发商、建筑师和承包商轻松进行场地规划，帮助他们最大程度地发挥场地潜力并更快地完成正确的交易。 TestFit 负责处理繁琐的任务，例如计算停车位、起草迭代以及根据参数输入生成快速概念迭代来计算成本收益。我们的人工智能配置器通过对设计、可施工性和成本的实时洞察，为每个站点优化最佳设计解决方案，以便您可以节省站点规划时间，降低收购交易风险并增加所有站点的潜力。 TestFit 每周评估超过 650 个交易和 80,000 个单位。
VREE Labs
vree.ai
在 VREE Labs，我们的使命是通过我们的生成 3D 技术改变电子商务格局 - 通过开发由 AI 和技术支持的 3D 建模解决方案，将产品页面中的少量图像无缝转换为 AR/VR 商务的 3D 模型。深度学习方法使我们的合作伙伴和用户能够以更低的成本立即生成高保真 3D 模型，且无需技术投入。我们的方法可将成本和时间降低 99%，并最大限度地提高投资回报率。 我们的目标是： 1.节省您的时间和成本， 2.消除手动流程， 3. 为您省去后勤方面的麻烦， 4. 制作一个易于使用的 DIY 工具，而不是寻求第三方专业知识。
Shapelab
shapelabvr.com
Shapelab 是一款针对虚拟现实设备进行优化的高效 3D 雕刻应用程序。该软件利用 VR 技术提供身临其境的直观界面，使设计师能够在 3D 空间中进行雕刻，从而将控制力和创作自由度提升到新的水平。借助 Shapelab，用户可以轻松创建高质量的 3D 资产，用作道具、角色、应用程序、游戏和虚拟世界的概念，以及数字概念艺术和故事板。 Shapelab 使用多边形而不是体素，可以雕刻令人惊叹的、细节丰富且逼真的 3D 资源，并导入和编辑大型复杂的 3D 扫描。
Prontto
prontto.co
Prontto 让您可以在短短 24 小时内轻松交付专业设计。我们用即用即付的形式取代昂贵的内部团队和不可靠的自由职业者。只需花费一小部分价格即可享受所有便利。它是完全异步的，您可以邀请无限的团队成员来管理您的请求仪表板！我们的客户开展的活动需要丰富的经验、精确度、知识和培训；员工流动率和与适应时间相关的成本对其业务构成威胁。我们帮助他们减少与招聘、设备和办公空间相关的间接费用。
Quixel
quixel.com
Quixel Suite 是迄今为止最容易使用的纹理工具集，能够极大地加快管道和传统工作流程。
Sibe
sibe.io
Sibe 是一个用于安全查看、共享和接收 3D 设计反馈的云平台。它被产品和项目经理、工程师、设计师、营销人员、自由职业者和客户使用；这是单一事实来源。借助 Sibe，用户可以与模型进行交互、对特定细节发表评论、从团队获取反馈、比较不同版本等等。它可以在任何地方的任何设备上访问，并且支持所有常见的 3D 文件格式。
Imerso
imerso.com
Imerso AI 直接根据您的建筑计划分析施工质量和进度，因此您的团队可以更快地建造，风险更低。
Hypar
hypar.io
Hypar 是世界上第一个基于云的生成设计平台。通过为项目实现的每个阶段提供支持，Hypar 提供全球建筑专业知识，以实现更好的建筑并帮助团队更快地做出更好的决策。
StreamBIM
streambim.com
STREAMBIM BASIC 将提高您的建筑项目的效率，但您可以获得更多功能。
Fohlio
fohlio.com
Fohlio 是一款功能强大、直观且易于使用的 FF&E 规范、数据管理和采购软件。端到端管理您的预算、规格、采购、库存和产品数据管理流程。
Higharc
higharc.com
Higharc 成立于 2018 年，总部位于北卡罗来纳州达勒姆。 Higharc 是一家住宅建筑技术公司，专注于改变住宅设计、销售和建筑流程。该公司聘请了来自美国、南美和欧洲的建筑、施工和软件开发领域的多元化专家团队，他们共同致力于实现住宅建设流程的现代化。 Higharc 与住宅建筑商合作，利用 3D 建模和生成设计、实时成本估算以及为购房者提供身临其境的在线销售体验，提供全面的家居设计平台。用户友好的界面允许轻松定制和即时修改，使用户可以轻松且高效地进行设计过程。 Higharc 基于网络的平台通过在建筑过程开始时提供单一事实来源并在整个组织内无缝传输数据和更新，简化了家居设计、销售和建...
Revizto
revizto.com
Revizto 是一款适用于建筑、工程和施工的实时问题跟踪软件，重点关注协作和 BIM 项目协调。 Revizto 使用 BIM 智能，并使其可供整个项目团队立即访问和操作。
IrisVR Prospect
irisvr.com
IrisVR 是 The Wild 的一部分，是虚拟现实中沉浸式设计审查和协作的领先品牌。 IrisVR 的旗舰产品 Prospect 供 BIM 和 VDC 团队、设计公司以及协调 3D 模型并实施设计和施工流程的工程师使用。由于 IrisVR 与 Revit、Rhino、Navisworks、SketchUp 和其他开箱即用的 3D 工具集成，因此您可以立即创建身临其境的 VR 体验，使您能够向客户展示并与团队更有效地合作。 IrisVR 可与 Oculus Quest、HTC Vive、Oculus Rift 和 Windows MR 耳机配合使用。 IrisVR 有 14 天免费试用期...
Avataar
avataar.ai
3D 空间叙事正在彻底改变在线购物的格局；十分之六的购物者更喜欢从在数字商店中集成 3D 的零售商那里购买商品。 Avataar 为 3D 视频和交互式网络滚动提供高效、即插即用的解决方案，专为所有平台的电子商务商店量身定制，从而提高销售转化率。客户直接与产品互动，通过互动体验见证其功能的活跃。 Avataar 的 Creator 也是制作沉浸式广告活动的关键工具，可以吸引受众，显着提高参与度。 Avataar’s Creator 是一个用户友好的交互式 3D 讲故事平台，在为全球领先品牌策划体验方面发挥了重要作用。